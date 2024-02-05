他年終被扣得慘烈「剩不到20K」！一票喊快逃：底薪更恐怖

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自Pakutaso）



記者朱祖儀／綜合報導

上班族忙了一整年最期待的就是領到年終獎金，不過結果卻是幾家歡樂幾家愁。一名網友抱怨，在科技公司已經待5年了，今年沒有請過任何假，但因為有犯錯，年終被扣得很慘烈，最終領不到2萬元，好奇「這樣算合理的嗎？」文章曝光掀起討論，不少人認為底薪太少，也有網友建議換工作。

原PO在Dcard發文表示，他在科技公司當作業員已經邁入第5年，最近公司發放1個月年終，可是他看到數字後很傻眼，因為年終是發底薪，本來應該要有2.5萬左右，最後卻只收到1.8萬元。他透露，雖然一個月內有幾天的表現比較不好，可是1年內完全沒有請過任何假，沒想到還是被扣錢，結局很慘烈，好奇這樣扣合理嗎？

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▲原PO年終領到1.8萬元。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，網友紛紛表示「如果公司沒賺錢的話，作業員被這樣對待其實也是正常的，因為就算你不做，公司也很好找到新的人代替你的職位」、「還能待五年很佩服」、「5年底薪只有這樣更可怕」、「過份到不知道該說什麼…換公司，這是侮辱人吧」、「做5年這底薪…可以換工作了」、「這本俸太恐怖了吧」、「有年終就該偷笑了」、「沒備註會以為是出差費」、「遇到這種沒有離職就是員工的問題了，所以公司才會給這樣」。

還有人建議，「想辦法提升自己，不要做OP，就可以領更高的薪水呀」、「有沒有考慮換工作呀～我不滿一年今年領9萬多，內勤業務」、「與其在這發文抱怨，還不如多想想怎麼提高薪資」、「說真的，作業員基本上沒什麼門檻，薪水本來就不可高，學個一技之長吧」、「換工作吧，很多勞力缺工開高薪的，去找找」。