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快訊／台糖豬提瘦肉精複檢！台中衛生局證實：將分成2次化驗

▲▼台糖國產豬肉含瘦肉精，圖為台中市食安處抽檢肉品含瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

▲台糖國產豬肉爆出測出含有瘦肉精。（圖／台中食安處提供）

記者鄧木卿、黃資真／台中報導

台糖安心豚梅花肉片日前遭台中市府檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，4日晚間行政院食安辦卻召開記者會回應收到的45件樣本均未驗出，檢驗結果陷入羅生門。稍早台中衛生局證實，市府在今(5)日上午8點4分已收到台糖申請複驗的電子公文，3天內會進行相關作業。

台中衛生局透露，目前檢測後剩下的肉片，還可以做兩次化驗，因此會分成2份各10多克的樣本，交由衛福部食藥署、台中市食安處個別檢測，且雙方會互相派員參與，待聯繫確認後會盡速展開複驗作業。

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行政院食安辦4日召開聯合記者會，會同衛福部、經濟部、農業部及台糖公司代表出席，台糖董事長楊明州本人也掛保證表示，台糖豬肉安全、沒用藥，他經歷兩天的煎熬，等待結果，感謝政府還台糖清白。

衛福部次長王必勝也表示，台中市府檢出的西布特羅（Cimbuterol）數值僅有0.002ppm，已逼近機器最小的檢驗值0.001ppm，因此食藥署曾提醒台中市府是否應審慎公布，為何台中市府還是逕行公布？

台中市政府昨晚回應，台中市府6次檢驗結果一致，堅持把關食安立場，食安是科學，有驗出也是事實，這是食安處的職責，為求慎重也反覆檢測，均有檢出陽性，第一時間反應警示，同時也表明，產品業者可依法申請複驗，目前剩餘的檢體已妥善保存可供檢驗，將待正式接獲複驗申請後，也會邀請食藥署指導共同複驗，於4個工作天內出具檢驗結果報告。

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