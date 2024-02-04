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桃園9旬翁迷途走到鶯歌　警靠「矯正署告示牌」地毯式搜索尋獲

▲警方發現劉男出現在法務部矯正署告示牌。（圖／龜山警分局提供）

▲警方發現劉男出現在法務部矯正署告示牌。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名94歲劉姓老翁離家未歸，警方接獲家屬報案後積極調閱沿線監視器，根據劉男出現在「法務部矯正署告示牌」畫面，員警騎乘警用機車穿梭大街小巷找尋，終於在5公里外新北市鶯歌區尋獲老翁；晚間又有林姓少年外出後不知去向且未帶手機，警方鎖定少年最後身影出沒的公園，女警在步行搜尋將近1小時後在公園步道上尋獲該名少年。

▲▼警車立即展開地毯式搜索，終於在距5公里外找到劉男。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警車立即展開地毯式搜索，終於在距5公里外找到劉男。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警車立即展開地毯式搜索，終於在距5公里外找到劉男。（圖／龜山警分局提供）

昨日上午11時許，龜山分局龜山派出所獲報，94歲劉姓老翁離家未歸且疑似患有失智症，女警劉俐伶立刻調閱周遭監視器，並騎乘警用機車前往劉男最後出沒法務部矯正署告示牌一帶搜尋，終於在距離5公里遠的鶯歌區尋獲劉男翁，對於自己如何徒步走到5公里外鶯歌區並不清楚，家屬接獲通知也立刻來將老翁接回。

▲17歲林姓少年外出迷途，警花在公園徒步尋獲。（圖／龜山警分局提供）

▲17歲林姓少年外出迷途，警花在公園徒步近1時尋獲。（圖／龜山警分局提供）

晚間18時許，一名17歲語言表達能力不佳的林姓少年，外出好幾個小時未返家也沒攜帶手機，警員陳俊諺、吳虹君調閱監視器鎖定少年最後出現在星月橋河濱公園周遭，便立刻出發前往公園徒步找尋少年，歷經將近1小時後終於在公園的步道上尋獲少年，讓焦急的母親總算鬆了一口氣，頻頻向警方道謝。

龜山分局龜山派出所所長陳政斌表示，家中若有容易走失的家屬，應讓其配戴有聯絡資訊的手鍊、鑰匙圈等，方便民眾或警方聯繫；也呼籲民眾若發現疑似失蹤人口，應立即通報警察機關，共同推動「社區警政再出發」，以避免意外情事發生。

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