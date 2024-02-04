女護理師失蹤13年　「尋人高手」警助祂農曆年前與家人團圓

▲王閔南警官成功讓失蹤13年的無名女屍在農曆年前與家人團聚。（圖／板橋分局提供）

圖、文／CTWANT

看似平凡的團聚過年，卻是許多家庭的奢望。素有「尋人高手」之稱的新北市板橋警分局防治組王閔南警官，近日成功讓一名失蹤13年的無名女屍，在農曆年前與家人團聚。

板橋警分局表示，該名死者2010年12月19日陳屍在江子翠河濱公園新北橋下往河岸草叢旁，並因遺體泡水嚴重腐敗無法辨認，僅能推估死者身高150至160公分，年約50到90歲，隔年火化後收葬於三芝生命園區。

家屬雖在2010年11月20日報警三重大同派出所協尋，可惜當時搜尋杳無音信，家屬最終因失蹤人口滿7年可宣告死亡，在2022年1月25日向法院申請宣告死亡撤尋。

案經王閔南舊案新查，發現交叉比對未有符合失蹤個案，但完全沒相關資訊著實令人費解，於是改用有無宣告死亡撤尋而未尋獲失蹤相似個案，過濾資料後確認有1筆宣告死亡撤銷。

儘管「我們警政單位沒放棄，最怕家屬放棄」，但死者高齡71歲老父在勸說下，去年9月從高雄北上板橋，協助採檢比對。然經比對2人15組體染色體均無矛盾，但未達研判標準，需女方家屬粒線體DNA比對，加上無母親方面親戚，令查尋一度陷入瓶頸。

幸好，板橋分局成功找到姨母，經比對後綜合研判，該為生前在醫院從事護理師工作失蹤人口，與無名女屍有一親等血緣關係，順利找到家屬。老父在王閔南協助下，一路完成高鐵訂位、洽詢書記官開庭並安排1樓，最後在三芝生命園區帶回失蹤13年女兒，在農曆年前完成遺憾但圓滿的團圓。

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