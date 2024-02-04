Spotify續約美國Podcast天王　合約金天價78億元

▲美國Podcast天王喬羅根。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國知名Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）與音樂串流平台Spotify續約，簽署一項新的數年合作項目，價格高達2.5億美元（約新台幣78.4億元）；與此同時，他的節目也不再是Spotify獨家，之後會在競爭對手平台包括YouTube與Apple Podcasts等平台上架。

綜合外電報導，Spotify自2020年起一直與喬羅根處於合作關係，喬羅根節目「The Joe Rogan Experience」自該年開始成為Spotify的獨家產品。Spotify於2日宣布與喬羅根簽署新合約，在數年期限內價格高達2.5億美元。

《華爾街日報》率先披露該協議，引述匿名的知情人士指出，合約除了廣告銷售的分潤協議外，還涉及前期最低報酬保證。

喬羅根的Podcast為Spotify帶來廣大聽眾，他的節目更以時間長、來賓多元而且時常有大咖聞名。他先前在文章中表示，節目中沒有固定訪綱，當下都是有機的對話，一切都是即時發生而非事先預演好的。

該節目為Spotify帶來巨大收益外，也因爭議內容讓Spotify頭疼。喬羅根先前因反新冠疫苗言論，以及使用種族歧視言論等內容引發爭議，甚至引起一些名人抵制潮，包括尼爾楊（Neil Young）在內，部分藝人和音樂家在該平台上下架自己的音樂。