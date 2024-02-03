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美空襲伊拉克和敘利亞至少39死　伊朗強烈譴責

▲▼美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

▲美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透，下同）

文／中央社

伊朗德黑蘭當局今天譴責美國空襲伊拉克和敘利亞行動是「戰略錯誤」，但未透露美軍空襲是否造成任何伊朗人員傷亡。

法新社報導，伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）在一份聲明中說：「昨晚對敘利亞和伊拉克的攻擊是（美國政府）的危險行動，以及又一次的戰略錯誤，徒增區域緊張和動盪。」

▲▼美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

卡納尼說：「美軍攻擊伊拉克、敘利亞和葉門只是為了達成猶太復國主義政權的目標。」他指的是美國盟友以色列。

卡納尼還說，美國空襲「侵犯伊拉克和敘利亞的主權及領土完整性，不僅違反國際法，甚至公然違反『聯合國憲章』（United Nations Charter）」。

根據伊拉克政府，美軍空襲導致16人死亡，其中包括平民。

▲▼美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）指出，這場空襲至少奪走23條人命，包括代爾祖爾（Deir Ezzor）地區10名親伊朗民兵，而馬雅丁（Mayadeen）地區也有13人喪生。

美軍2日在伊拉克和敘利亞對親伊朗民兵團體發動空襲，美國總統拜登（Joe Biden）矢言還會採取更多這類行動，以報復約旦基地遭無人機攻擊，造成3名美國士兵喪生。

美軍表示，他們對敘利亞和伊拉克7個不同地點、總計85個目標進行攻擊。

▲▼美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

美軍也對伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）進行空襲。

青年運動2023年11月開始鎖定紅海（Red Sea）的航運活動，稱攻擊和以色列有關的船隻，是他們支持遭以哈戰火蹂躪加薩（Gaza）境內巴勒斯坦人的方式。

▲▼美空襲伊拉克和敘利亞至少39死。（圖／路透）

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