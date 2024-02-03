特斯拉最大規模召回「波及220萬輛車」！　警示燈字太小增車禍風險

▲ 特斯拉近期發布一連串召回通知。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

電動車大廠特斯拉（Tesla）宣布史上最大規模召回行動，因儀錶板上警示燈字體太小，提升車禍風險，要求全美近220萬輛電動車車主進行更新，數量幾乎涵蓋該公司在美國銷售的所有車輛。

綜合CBS等美媒，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發布通知指出，對特斯拉進行例行審查時發現這項問題，因儀錶板上剎車、停車和防鎖死煞車系統警示燈字體小到難以閱讀，違反聯邦安全標準，宣布召回逾219輛車。

此次受影響的車款包括2012至2023年的Model S、2016至2024年的Model X、2017至2023年的Model 3、2019至2024年的Model Y及2024 Cybertruck，規模達到史上最大，超越去年底的203萬輛。

特斯拉透過釋出免費無線更新（OTA）修復問題，不須進廠維修，至3月30日仍未更新的車主將收到通知信。NHTSA於1月30日發布的報告提到，特斯拉目前未發現任何與警示燈字體太小有關的事故及傷亡。

另一方面，NHTSA本月1日透露，正針對部分特斯拉車款動力轉向問題展開初步評估，目前接獲2388起2023 Model 3及Model Y車主相關投訴，現已展開工程分析，可能是召回前奏。

特斯拉近幾周發布一連串召回通知，1月才因倒車顯影鏡頭故障問題召回近20輛車，去年12月則因自動駕駛系統缺陷召回4個車款逾203萬輛車。