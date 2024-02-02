用一字眉過濾渣男！「毛茸茸女孩」拒修眉：為何女性要除毛？

▲「毛茸茸女孩」埃爾迪娜（Eldina Jaganjac）用她的一字眉過濾掉許多渣男。（翻攝eldina_jaganjac IG）

圖文／鏡週刊

自然就是美！來自丹麥哥本哈根的埃爾迪娜（Eldina Jaganjac）表示，自己天生體毛就非常茂盛，平時光是除毛、修眉就耗費了她非常多的時間，於是她決定擁抱自我，放棄除毛任其自然生長。當她留出「一字眉」後，許多人看到她的反應都相當兩極，甚至有人認為她「下面也有頭」，對此，埃爾迪娜認為，不論性別，每個人都有選擇的權利，這種偏見是不公平的「為何只有女性要除毛？」

根據綜合外媒報導，31歲的埃爾迪娜因為她「毛茸茸」的外表而受到關注，她表示，自己當初花了數年的時間去拔毛、剃毛，但這些毛始終還是存在的，於是她決定擁抱真實的自己，並用自己的方式定義女性氣質。而因為不刮鬍子、不修眉毛也讓她長出特色的「一字眉」以及小鬍子，而她也承認，外界對她的外貌雖然評價非常兩極，但這樣自然的外表也讓她獲得更多「正面」的關注，「反應實際上幾乎完全是正面的，我確信在我背後有一些負面評論，但我並不真正關心這一點」。

▲艾爾迪娜拒絕剃鬍子和一字眉，認為這樣的外表反而讓她增強了自信心。（翻攝eldina_jaganjac IG）

不過埃爾迪娜也透露，實際上也會遇到一些用異樣眼光看待她的人 「我注意到一些成年男子盯著我未刮鬍子的腿和眉毛，就像我下面有另一顆頭一樣」，但她也慶幸，因為這樣的外表讓她可以直接過濾掉一些渣男以及不對的人。不過埃爾迪娜仍然不滿，與男性相比，女性需要在外表上花費更多時間與金錢，只為了讓自己符合「現今社會」的標準，「如果一個男人不刮鬍子，不拔眉毛，沒有人注意到或評論，這沒什麼不尋常的」。

如今，埃爾迪娜花了4年時間擁抱自己最自然的外表，希望能鼓勵其他女性以自己的方式擁抱女性氣質，自豪「在我讓一字眉長出來之前，我確實覺得女性的外觀選擇極其有限」並指出：「做對你來說舒服的事情，合適的朋友就會留下來。我不支持或反對剃毛和拔毛，但我支持每個人都有自己選擇的權利。」

更多鏡週刊報導

月薪6萬伙食費花掉一半！ 她列每月開銷求助：我存不了錢

AV傳奇女神成商界強人 38歲現狀曝光老司機：相見不如懷念