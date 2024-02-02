小確幸快收！　速食店「炸雞買8送8」爽吃16天

▲速食店「炸雞買8送8」爽吃16天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接農曆新年，人氣速食品牌「拿坡里」祭出新春限定優惠了，限時16天爽吃「炸雞買8送8」，期間只要購買整桶都是腿的「8隻酷樂雞腿桶」就送「8隻豆乳雞」1桶，誠意十足，明（3）日正式開賣，12門市限定搶吃。

▲豆乳雞三節翅是以古早味腐乳醬按摩醃製入味製成。

拿坡里新春限定「炸雞桶買1送1」超殺優惠來了，只要購買「酷樂雞腿桶」就送「豆乳雞三節翅桶」，一次就能爽吃8隻雞腿、8隻雞翅，原價880元，特價520元，2月3日起至2月18日於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開吃，售完為止。其中，豆乳雞三節翅為新品，嚴選三節雞翅以古早味腐乳醬按摩醃製入味，口感鹹甜又好吃，小確幸趕緊收下。

▲頂呱呱3大新春優惠快衝吃。

另，頂呱呱至2月4日前則祭出新春限定「3大超殺組合優惠」，首推「12塊炸雞重量桶下殺69折」，內含原味炸雞6塊、原味雞腿6隻共12塊薄皮嫩雞，原價720元，特價499元就能爽吃；還有「辣呱肉肉組下殺77折」，吃得到辣味炸雞2塊、辣味雞翅1隻、呱呱包1顆，以及「呱張肉肉組下殺81折」，包含原味炸雞1塊、原味雞腿2隻、呱呱包1顆，以上2組合特價199元。