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打詐宜蘭隊重磅出擊　推6萬個「龍年限定防詐飯包」

▲▼反詐從「呷飯」開始，宜縣警局推6萬顆防詐飯包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲反詐從「呷飯」開始，宜縣警局推6萬顆防詐飯包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

吃飯皇帝大，不論是何種族群、階層的社會大眾，每天都需要營養滿分的美味飯包來為生活注入滿滿的能量，正好與打詐宜蘭隊推動識詐計畫目標一拍即合！因此特別結合宜蘭在地企業-「悟饕池上飯包」，共同推出「龍年限定防詐飯包」，邀民眾呷霸又防詐。

▲▼反詐從「呷飯」開始，宜縣警局推6萬顆防詐飯包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼反詐從「呷飯」開始，宜縣警局推6萬顆防詐飯包。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

打詐宜蘭隊與悟饕池上飯包合作於該便當盒蓋上印製打詐宜蘭隊製作的「假投資反詐警語」，以創新的宣傳手法吸引鄉親閱讀假投資詐騙特徵，並呼籲民眾注意防範，將預防犯罪的觀念融入生活、提醒民眾別上當，讓民眾在吃便當之餘也能提升識詐能力，加大識詐宣導的力度及深度。

宜縣警局刑警大隊長鄭偉豪表示，這次悟饕池上飯包贊助6萬個「龍年限定防詐悟饕飯包」，期盼在農曆年前加強提升民眾反詐意識。

另有鑑於詐騙案件持續發生，宜縣警局更成立「創意行銷小組」，以生動活潑的拍攝手法持續推出詼諧有趣的防詐圖文，藉由最大化方式於各網路平台推播，擴展宣導成效，建立鄉親自身防詐意識，增強防詐騙抵禦能力，提升全民反詐量能。2023年宜縣成功攔阻302件，計1億6,126萬餘元，較111年攔阻金額增加1億50萬餘元，且在去(112)年11月本縣各銀行機構更有效將百萬財損臨櫃提領次數減至11次（下降76.59％），「為全國下降最多之縣市」，成效極為良好。

另，打詐宜蘭隊將持續推出各類創新作為，將反詐觀念深植民心。宜縣警局局長侯東輝表示，非常感謝「悟饕池上飯包」李董事長照禎熱心回饋社會，加入打詐宜蘭隊共同投入識詐工作，無償印製推出6萬個「龍年限定防詐悟饕飯包」，提醒民眾在享受美食之餘，還能加深識詐的觀念，打詐宜蘭隊也期盼藉由不斷推陳出新的宣導策略，讓民眾更加了解詐騙手法，俾有效遏止詐騙侵害宜蘭鄉親。

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