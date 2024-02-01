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屏東縣消防局長李彬正布達　縣長周春米：專業領軍

▲屏東縣消防局長李彬正1日布達 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

▲屏東縣消防局長李彬正1日布達 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長周春米1月29日發布派令，由屏東縣政府消防局代理局長李彬正陞任局長職務，2月1日在消防局五樓禮堂舉辦新任局長布達典禮，縣長周春米期勉新任局長發揮專業，帶領屏東消防大軍，帶來一番全新氣象。

縣長周春米表示，感謝社會各界長久關心，李彬正局長畢業於中央警察大學53期消防系，自民國77年起就任公職，經歷屏東縣政府警察局消防隊分隊長、技士、組長及屏東縣政府消防局大隊長、秘書、副局長等重要職務，均能圓滿達成任務，工作表現備受肯定，且十分熟稔整體消防工作，相信可為消防局帶來一番新氣象。

她指出，李彬正局長曾參與各重大火警、山域、水域等災害搶救及各災害應變中心運作，積極督促消防與防災業務推展，多次榮獲各項評比績優，消防專業深獲各界肯定，社會各界對李彬正局長資歷深具信心，對於未來承擔冀與厚望，期勉能為屏東縣消防局貢獻專才，也希望各界能持續給予支持。

▲屏東縣消防局長李彬正1日布達 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

消防局長李彬正表示，特別感謝周春米縣長給予機會，未來將領導全體消防同仁全心投入屏東縣消防與防災工作，持續推動屏東縣公共安全消防政策，建構健全災害防救體系及本縣消防人員教育訓練，提升全民防災觀念、增強本縣消防戰力，以守護縣民生命財產安全為最重要使命。

李彬正升任局長後，消防局副局長一職由秘書鄭建德升任。鄭建德中央警察大學專修班第612期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，先後擔任屏東縣政府消防局大隊長、秘書。

消防局第一大隊大隊長陳奕則升任秘書，陳奕中央警官學校66期消防系、國立屏東科技大學土木工程學系碩士畢業，歷任屏東縣政府消防局科員、技正、副大隊長、科長、大隊長。

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