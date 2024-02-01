小的沒上車！台中粗心媽獨留4歲女兒在捷運月台　站長當臨時保母

▲張女在警方陪同下，搭乘另一班列車返回月台，接回失散的小女兒。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名張姓女子日前帶著2個年幼女兒，欲搭乘台中捷運，但她因不熟悉車廂出發前會準時關閉車門，匆忙上車之際，僅帶著6歲大女兒進車，不慎將4歲的小女兒遺留在月台，母女失散令她焦躁不安，所幸警方及時通報豐樂站長，找尋到該名女童，警方也陪同張女搭乘另一班列車返回月台，母女得以平安團聚。

台中市警局捷運警察隊表示，上月28日下午2時許，第一分隊警員張元榕、賴震宇2員，於捷運豐樂公園站發現張姓女子（39歲）帶同2個女兒在列車車門即將關閉之際，匆忙跑進車廂，但其中1名4歲女童卻因來不及進入車廂，被獨留在月台。

張女發現女兒失散後，慌忙向警方請求協助，她表示不清楚捷運系統的列車都是準時關閉車門，因自己的疏忽導致女兒沒搭上列車，相當自責。

警方立即聯繫捷運豐樂公園站長，請站長協助照顧該名4歲女童；另一方面，警方也陪伴張女搭乘另一班列車，返回豐樂站月台接回女童，女童一見到母親，原本緊張的神情漸漸放鬆，展開笑顏。

事後張女向警方說，對於自己的一時粗心大意感到愧疚，還好在員警跟站務人員的協助，讓他們母女得以平安團聚，非常感謝相關人員幫忙。

▲警方與站務人員協助張女接回4歲小女兒。（圖／記者白珈陽翻攝）

捷運警察隊呼籲，如有帶同年幼兒童出門，尤其是帶同2名以上未滿6歲之兒童時，應隨時注意其安全，避免讓幼童離開家人視線，以維乘車安全及避免造成捷運系統運轉之障礙。另平時亦可教導幼童走失時正確的求助方式，如在捷運站或列車等區域範圍發生走失情形，可立即撥打110電話報案或逕向捷運警察、站務人員反映，捷運警察獲報後將即刻通報協尋，助走失者得以平安並即時與家人團聚。