屏東台電喜迎甲辰龍年慶開泰　墨香揮毫贈春聯

▲台電屏東區處邀請書法名家揮毫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接甲辰龍年到來，台電屏東區處與民眾分享年節喜慶，昨（31)日邀請書法名家黃進益、黃珮寧及胡順展3位老師於台電屏東區處營業廳外圓形廣場現場揮毫，吸引許多民眾排隊索取，希望鄉親將喜慶的賀年春聯貼於家門，象徵除舊佈新，歡喜迎新春。

台電屏東區處已連續4年舉辦新春揮毫贈送春聯活動，現場由書法家親自書寫，並開放民眾指定春聯的祝福語，吸引大批民眾前往響應，人潮絡繹不絕。3位書法老師從活動開始，手中的毛筆便沒停下來過、墨水乾了補、補了隨即用罄，3位老師毫不停歇，只為了能盡快將乘載滿腔祝福與心意的春聯送給現場等候的鄉親。

台電屏東區處處長饒祐禎表示，春聯也叫作福貼，除了增加節日的喜慶氣氛，也沿襲桃符信仰，有為新年祈福、辟邪的寓意。他特提醒民眾，過年期間要注意較耗電的電暖氣設備與延長線的使用，全家出遊莫忘隨手關閉電源，節約用電也兼顧用電安全。

在揮毫活動現場同時還設置台灣電力APP及電子帳單推廣宣導攤位，宣導用戶只要下載APP並綁定電號就能帶走好禮，如果有相關業務不便親自辦理，民眾也可以使用台灣電力 APP。該APP可以繳交電費、申請線路遷移、查閱用電資訊等，趕緊下載並綁定電號，立刻享受方便且即時的服務。