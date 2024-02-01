倫敦街頭爆襲擊！母子出門「遭投擲腐蝕性物質」　9人受傷含2幼童

▲倫敦有一名男子當街向一名女子和她一對年幼子女投擲腐蝕性物質，導致9人受傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

英國倫敦南部1月31日發生了一起恐怖襲擊事件，一名男子當街向一名女子和她一對年幼子女投擲腐蝕性物質後，導致9人受傷，而嫌犯目前仍在逃。

據BBC報導，這起事件發生於當地31日晚上7時30分左右。當時，警方接獲報案電話，聲稱有一名男子在克拉珀姆公地（Clapham Common）附近的萊薩大道（Lessar Avenue）上，對一名女子和她的2個孩子投擲腐蝕性物質。

WTF is going on in London?! Nine hospitalised including children and police officers after 'corrosive substance' thrown in Clapham. pic.twitter.com/lV7ESvPYDD — Darren Grimes (@darrengrimes_) January 31, 2024

警方隨後立即趕往現場搜尋嫌犯，並在行動中出動了一架直升機，不過目前嫌犯依舊在逃。現場畫面顯示，有一輛車門打開的銀色敞篷車被丟棄在了萊薩大道上，懷疑是嫌犯對車內母子發動襲擊後所遺留下的。

這起事件共造成了9人受傷，其中包括女子2名年幼的子女。倫敦警察廳證實，到場協助的3名警員及3名路人因被波及而受到輕傷，而9名傷者中有5人被送到了一家大型創傷中心接受治療。警方也表示，他們相信幾名傷者遇襲時被投擲的是腐蝕性物質，目前專業人員正對此進行測試。