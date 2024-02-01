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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今報到！新國會4朵花盤點　4大戰神齊聚一堂

記者葉國吏／綜合報導　

第11屆立法院今天報到，新國會4朵花備受關注，另外還有4大戰神也將齊聚，未來4年國會精采可期。

新國會5朵花：

▲▼黃捷勝選立委，一早謝票感謝支持。（圖／記者吳世龍攝）

▲新科立委黃捷。（圖／記者吳世龍攝）

黃捷：曾在高雄市議會因質詢時任高雄市長韓國瑜「翻白眼」一戰成名，被網友封為白眼女神。去年10月底臨危授命接替趙天麟選區角逐高雄市第6選區立委，在短短70天內成功勝選。30歲的黃捷也成為本屆最年輕立委。

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會 吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳沛憶。（圖／記者湯興漢攝）

吳沛憶：太陽花學運成員，2016年擔任蔡英文競選總部幕僚，最後因「小英女孩」跟余天女兒余筱萍發生歧見，引此聲名大噪。這次吳沛憶在中正萬華選區級退國民黨鍾小平、無黨籍于美人，接棒無黨籍立委林昶佐進入立院。

▲▼第11屆民進黨立法院黨團召開黨團成立大會及第1次黨團會議，邀請賴清德主席與會 郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭昱晴。（圖／記者湯興漢攝）

郭昱晴：以電視劇《麻辣鮮師》萬老師一角走紅，去年被民進黨延攬參政，以不分區第12順位當選，成為演藝圈唯一上榜立委。

▲▼徐巧芯出席國民黨第11屆新科立法委員座談會。（圖／記者李毓康攝）

▲徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯：徐巧芯在2022年九合一大選時力戰綠營側翼成名，在這之前擔任馬英九幕僚時也已經在網路上小有名氣，這次她以「世代交替」挑戰5連霸立委費鴻泰。期間雖然曾受到黨內「大局條款」阻礙，不過最終還是成功顛覆國民黨傳統，成功出線勝選。

▲▼黃國昌 韓國瑜 韓國瑜拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌（左）、韓國瑜（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，這次國會被外界封為戰神的「韓國瑜、王世堅、謝龍介、黃國昌」，也將同時登場，預計未來4年國會將會精采可期。

 
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