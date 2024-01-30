高雄大樓保全趕上班逆向…遭轎車撞飛慘死！機車解體引擎噴飛

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

高雄今（30）日清晨6時17分許發生一起死亡車禍，一名68歲方男騎車沿三多三路逆向行駛，遭23歲江男開車撞飛，方男送醫後不治身亡。據了解，方男是肇事地點附近的大樓保全，當時正在趕去上班的路上，沒想到想直接左切到大樓時遭撞，至於詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。

網友在臉書社團「●【爆料公社】●」分享影片指出，該段影片是早上6時17分許，高雄三多路上的死亡事故，並說當下靠過去看覺得相當誇張，機車完全解體，「已經不是用驚嚇可以形容，當下只想攔車防止再次追撞。」

▲高雄三多三路死亡車禍影片曝光，騎士跟轎車迎面對撞。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

據了解，68歲方男是大樓保全，家住鳳山，當時正騎車趕去上班，沒想到在上班的大樓前面路口，準備左轉時遭到汽車撞飛。

根據曝光的影像可見，方男騎到該路段後準備左轉，於是跨過雙黃線切到對向車道，此時方男看到江男開車迎面駛近，於是決定轉回原車道，沒想到江男因想要閃避方男，也跨越雙黃線，卻因此剛好迎面撞上回到原車道的方男。雙方撞上後地面擦出大量火花，而方男往後噴飛3公尺高，在空中轉了約3圈後，摔到20多公尺外倒地不起。

▲騎士被撞飛到空中，往後噴了至少約20公尺。（圖／翻攝自Facebook／●【爆料公社】●）

警方指出，68歲方男騎車沿三多三路東向內快車道東向西逆向行駛，23歲江男駕駛則開車沿三多三路東向內快車道西向東行駛直行，至肇事地發生碰撞肇事。方男送醫急救不治，自小客車駕駛江男則無受傷。警方表示，雙方駕駛人經查均無酒駕情事，詳細肇事責任將由交通大隊進行後續分析研判。