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中美討論管控芬太尼　專家：美對華政策仍痴迷「惡性競爭」

▲▼芬太尼。（圖／CFP）

▲芬太尼。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

多家外媒報導，中美禁毒合作工作組將於30日在北京舉行首次聯席會議，討論阻止芬太尼（Fentanyl）進入美國的機制。雖然雙方關係似有好轉，但大陸的專家認為，華盛頓的對華政策仍然存在痴迷於惡性競爭、態度傲慢等病態心理。

中國外交學院美國事務專家李海東接受《環球時報》採訪時表示，近期中美在外交、經貿和禁毒等多個領域展開密集溝通，正值兩國關係處在關鍵轉折期，這應該向部分華盛頓政客傳遞出一個信號，即中美關係可以走出「零和博弈」的局面。

李海東認為，今年將舉行的美國大選或將為兩國關係帶來更多不確定性，保持在各領域的溝通以及在一些具體議題上的合作，將有助於減緩美國國內政治可能對中美關係帶來的衝擊。

雖然雙方關係似有好轉，但報導中強調，美國在一些領域仍未放棄對中國的打壓，包括頻繁對中國留學人員無端盤查甚至遣返等。

李海東指出，華盛頓的對華政策仍然存在痴迷於惡性競爭、態度傲慢等病態心理，「他們希望在對華交往中獲得想要的一切，卻漠視中國的利益、關切和感受。」

李海東還說，美國對華政策最大的缺陷是不能以真正平等的心態來處理中美關係，而總是試圖通過施壓讓中方屈從於美方的需求，「很顯然，美方的做法絕對不會為中方所接受。」

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