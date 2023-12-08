拜習會後20餘日 中國公安部長：加強查禁芬太尼

▲拜習會。（圖／路透社）



文／中央社北京8日電

在「拜習會」同意成立禁毒工作組，打擊芬太尼等毒品20多天後，中國國務委員兼公安部長王小洪昨天在禁毒工作會議上指示，要加大毒品管控力度，深化芬太尼及新型毒品治理。 新華社報導，中國官方7日召開全國禁毒工作視訊會議，王小洪以中國國家禁毒委員會主任出席時，作出上述指示。

根據報導，王小洪在會中表示，要始終保持對毒品犯罪的嚴打高壓態勢，全力「破大案、打團夥、摧網絡（路）、抓毒梟、繳毒資」。要加大毒品管控力度，嚴密邊境管控，加強製毒物品管理，深化芬太尼（Fentanyl）和新型毒品治理，推動禁毒情形勢根本好轉。

王小洪強調，要加強工作組織推進，堅持協同共治，強化依法禁毒，注重創新驅動，「深化國際合作」，構建形成共建共治共享的毒品治理格局。 美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習（中央社記者邱國強北京8日電）在「拜習會」同意成立禁毒工作組，打擊芬太尼等毒品20多天後，中國國務委員兼公安部長王小洪昨天在禁毒工作會議上指示，要加大毒品管控力度，深化芬太尼及新型毒品治理。

▼芬太尼。（圖／CFP）



新華社報導，中國官方7日召開全國禁毒工作視訊會議，王小洪以中國國家禁毒委員會主任出席時，作出上述指示。

根據報導，王小洪在會中表示，要始終保持對毒品犯罪的嚴打高壓態勢，全力「破大案、打團夥、摧網絡（路）、抓毒梟、繳毒資」。要加大毒品管控力度，嚴密邊境管控，加強製毒物品管理，深化芬太尼（Fentanyl）和新型毒品治理，推動禁毒情形勢根本好轉。

王小洪強調，要加強工作組織推進，堅持協同共治，強化依法禁毒，注重創新驅動，「深化國際合作」，構建形成共建共治共享的毒品治理格局。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平15日在舊金山舉行會談，同意成立禁毒工作組打擊芬太尼等毒品，成為雙方在會談中少數取得共識的項目之一，重要性被視為僅次於雙方恢復高層軍事對話。

在此之前，美方長時間抱怨中方對芬太尼打擊不力，導致大量芬太尼流入美國造成毒害。（編輯：曹宇帆）1121208近平15日在舊金山舉行會談，同意成立禁毒工作組打擊芬太尼等毒品，成為雙方在會談中少數取得共識的項目之一，重要性被視為僅次於雙方恢復高層軍事對話。 在此之前，美方長時間抱怨中方對芬太尼打擊不力，導致大量芬太尼流入美國造成毒害。