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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會三黨不過半　賴清德：共同承擔「民生議題」共識多

▲▼賴清德、游錫堃出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲賴清德（中）日前前往立法院與黨籍立委會面。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席暨總統當選人賴清德昨（29）晚間登上Podcast節目「仁愛路四段507號」，與黨發言人吳崢、台北市議員苗博雅、林亮君共同直播。面對國會三黨不過半局面，他說，未來的挑戰也可以說是「三黨共同承擔」，各黨分享彼此的理念尋求共識，一同面對國家各種挑戰。

賴清德談及，對於人才用人的挑選上，從過去區域立委及不分區立委，都秉持民主大聯盟的跨黨派、跨世代、跨領域精神，未來的組閣也會依循此理念，不僅行政院長推出好的人才，各部會也是一樣，不完全是民進黨，不管是其他政黨，或是社會上表現傑出人才，都會很樂意去邀請，邀請好的人才為國家、社會做事，國家才能進步。

賴清德說，對於院長人選，目前有幾位在思考，因為目前尚在選舉立法院正、副院長，待時間接近一些，將會向社會大眾報告；同時，也歡迎大家就行政院長、各部會首長推薦好的人才。

面對新國會三黨不過半的局面，賴清德表示，未來的挑戰也可以說是「三黨共同承擔」，各黨分享彼此的理念尋求共識，一同面對國家各種挑戰。他過去在立法院內政黨之間意見不同，常常是意識形態不同相關議題，在民生議題上反而共識多，許多福利政策獲得其他政黨支持的機會是比較大，這些預算他不認為在野黨會阻擋。

賴清德強調，他在1月13日當選的談話也提到，政治文化要多強調參與溝通、協調、合作，有共識的、較緊急的大家優先來做，台灣社會重要議題大家共同討大家共同討論，以建立國家利益優先的政黨文化，國家利益優先於政黨，政黨利益優先於個人利益，民進黨秉持這樣的精神推動各項社會政策，相信能夠獲得社會支持，這樣在野黨也不至於反對。

對於未來是否進入立院報告，賴清德表示，基本上秉持《憲法》還有《立法院職權行使法》相關規定，立法院發動機關邀請，一切都會接受去做報告。賴更開玩笑稱，上禮拜才參加民進黨新科立委共識營，這禮拜更參加了民進黨黨團大會，未來歷史也許會記載，所有總統最常到立法院的就是出身立法院的賴清德。

另外，面對網路社群經營以及年輕選票流失問題，賴清德指出，網路這塊是不能疏忽的，可以透過社群平台向更多的年輕人做說明，找吳崢擔任新聞部主任兼發言人一職，就是網路經營的第一步，未來將透過更多社群平台以及不同層面的管道來與年輕人互動。

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