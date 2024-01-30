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利用勞動部僱用獎助津貼　朴子就業服務中心助身障者成功就業

▲▼ 七年級生不成為阿嬤負擔 朴子中心助身障者成功就業　 。（圖／朴子就業服務中心提供）

▲▼ 七年級生「小紅」不成為阿嬤負擔，在朴子中心的協助下成功就業。（圖／朴子就業服務中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「我不想成為阿嬤的負擔」，七年級的沈麗紅(小紅)是一名心智障礙者，由於學習與理解能力的限制，在高職畢業後，求職路上並不順遂，於是求助勞動部朴子就業中心幫忙，就服員運用「僱用獎助津貼」，協助小紅到新灃企業擔任清潔人員，工作至今8個月，表現深獲雇主肯定，家人也因為她有一份穩定工作而不再擔心。

▲▼ 七年級生不成為阿嬤負擔 朴子中心助身障者成功就業　 。（圖／朴子就業服務中心提供）

▲先天性智能障礙的小紅，尋求鹿草就服台協助及陪伴下，運用「僱用獎助津貼」，順利錄取從事清潔員工作，工作至今8個月多月。 。（圖／朴子就業服務中心提供）

小紅從小就由阿嬤扶養長大，知道阿嬤年紀逐漸年老，自己不能讓阿嬤一直照顧下去，希望擁有一技之長養活自己。以往小紅曾進入嘉義家職學習美容美髮，但卻因身體先天條件限制而無法從事此工作，也曾從事蘭苗的栽培工作，卻因為不能勝任而離職，後來決定到朴子就業中心鹿草就業服務台尋求協助，希望能幫忙找工作。

考量小紅曾參與安心即時上工專案，在鹿草某間國小有清潔打掃的工作經驗，因此就服員黃韻宇運用「僱用獎助津貼」，幫她媒介至新灃企業從事清潔員工作，在面試前一天，就服員還陪伴認路與面試前的叮嚀，讓她順利錄取，另外公司給小紅很多時間去適應工作與環境，也先安排較輕鬆的工作項目使她逐步上軌道，至今已穩定工作8個多月。

就服員黃韻宇說，原本公司還擔心小紅會適應不良，所幸她在工作中展現很高的配合度，公司主管對她的學習和努力給予很高的評價。小紅開心說：「現在每個月看到薪資都很開心，不用讓阿嬤擔心我，證明我是可以養活自己的」，她也很感謝就服員黃韻宇的一路暖心陪伴。

朴子就業中心主任吳明軒表示，為增加雇主聘僱意願，勞動部提供「僱用獎助津貼」，只要雇主僱用身心障礙者、中高齡及高齡勞工等，依對象別每月發給1萬3,000元至1萬5,000元的獎助津貼，最高可補助一年，希望藉由勞雇雙方並行的獎助措施，讓雇主能更快找到所需人力，勞工能縮短待業週期，創造勞僱雙贏局面！詳情可洽朴子就業中心電話05-3621632。

 
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