中國國安部：「這10種行為」就會請你喝茶

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國安部30日發文，列明10種主要情形會被「請去喝茶（因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查）」，包括危害國安犯罪、實施間諜行為或幫助行為、非法獲取或持有國家秘密、實施間諜行為以外的危害國安行為。

據《澎湃新聞》報導，中國國安部今天透過其微信公眾號，發表題為「聽勸，別讓國家安全機關請你喝這『十杯茶』」的文章。

中國國安部說，「請喝茶」3字被網友賦予了「因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查」的意思。依中國「刑事訴訟法」、「反間諜法」等法律法規，賦予了國安機關刑事和行政執法權。什麼情況下會被國家安全機關「請去喝茶」，有10種主要情形。

中國國安部列舉「十杯茶」的「第1杯茶」，就是「涉嫌危害國家安全犯罪」。其餘9種為，實施間諜行為或幫助行為；未落實反間諜安全防範主體責任；違反涉及國家安全事項的建設項目許可；拒不配合調查間諜行為；非法獲取或持有國家秘密；非法生產、銷售、持有、使用間諜器材；洩露反間諜和情報工作的國家秘密；違反限期出境等決定；實施間諜行為以外的危害國家安全行為。

其中，國安機關對實施間諜行為、幫助行為者，除實施相關法律追訴及相關處罰外，根據違法情節和後果，還可建議主管部門對相關單位、人員依法作出「責令停產停業」、「吊銷有關證照」等行政處理。

此外，任何公民和組織都應「依法支持、協助反間諜工作」。在國安機關調查了解有關間諜行為情況、蒐集有關證據時，有關個人和組織應「如實提供，不得拒絕」；對明知他人有間諜犯罪行為仍拒絕提供的，國安機關有權予以警告或行政拘留，可併處罰款。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

最後，中國國安部提示，除以上10種常見情形外，其他任何危害國家安全的行為也將受到法律制裁。國家安全機關嚴格依照《國家安全法》、《反間諜法》、《國家情報法》、《刑事訴訟法》等法律法規行使權力、履行職責。