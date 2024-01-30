親戚介紹大13歲男！剛加LINE「就傳長輩圖」　她曝6雷點崩潰

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志／示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近透過親戚介紹，認識一位大13歲的男生；沒想到，對方才剛加上LINE就大聊政治，還傳長輩圖，後來見面時明明不懂竟教她理財，不然就是只聊自己有興趣的話題，害她根本插不上話。男方種種行徑狂踩原PO的雷點，也讓不少網友傻眼直呼，「難怪這年紀還單身。」

女網友在Dcard提到，由於母親四處請託，親戚便介紹了一個大她13歲的男生認識，對方年紀40歲出頭，不過剛認識就狂踩她的雷點，「竟然在加LINE隔天聊政治，要我投對的人；然後傳長輩圖的時候，我也直接說，基於禮貌這次回你，下次再傳就是已讀。」

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後來，兩人約在星巴克見面，原PO抵達時，男方已經到了，然而不僅沒有先佔位，還只買了自己的咖啡，「不是要男生幫我出錢，之前跟男生出去，我也是會付自己的飲料錢，甚至有次還幫男生付了餐費。」

女網友接著表示，LINE聊天時就有說不談政治，結果見面當天繼續聊，然後還講了一堆半導體、晶片的話題，「我是文組他是理組，認真聽不懂，我只是想要好好了解一下彼此的背景，他一直講我根本插不上話欸！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不僅如此，男生還一副說教的口吻道，她手上如果有個300萬，應該要先買房，但當原PO反問他的情況時，對方只說自己沒錢，因為以前賺多少就花多少；這番話讓原PO更錯愕了，「你一個40幾歲的人沒好好投資理財，還敢來教我？」

最後，對於男生初次見面送四物飲，她也不太能理解，「到底誰收到四物飲會開心啊？而且我體質不能吃補品，自以為貼心喔？送巧克力、餅乾、花之類的，我都覺得還比較好欸！」

對此，網友們紛紛回應，「1-5都很雷，第6個覺得是最還好的舉動，但可能沒送到妳需要的」、「親戚為啥介紹一個年紀大那麼多的雷對象」、「40歲其實也不老，但講話也太長輩了吧，超解」、「可以封鎖了吧，姐姐妳還年輕不用跟他囉唆」、「媽呀！親戚怎麼介紹這麼雷的，而且為何要介紹這麼老的啊？」