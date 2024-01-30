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瘋電影／魔法公主　靈性與生態是引領人類永續的路

文／賴賴

▲▼ 魔法公主。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

在此時選擇重播這部電影是一個非常明智的決定。它不僅在議題上符合當代的需求，而且這部片子是吉卜力首次與美國華特迪士尼合作，進軍國際市場的作品。該片耗資25億日圓製作，歷時3年手繪超過14萬幀畫稿，相當珍貴的藝術。

魔法公主》強烈描繪了人類與動物、生態之間的敵對關係。為了掠奪資源和自衛，人類發明了鐵製槍彈，這不僅對自然界造成影響，也對山中的精靈和山神造成了致命的威脅。影片中人類的自以為是，地球並不專屬於人類，但人類不以為然。直到被受到更高等的靈的幫助之後，這才有一點點收斂，但時間並不確定能維持多久。

整部電影訴說人類的原罪和罔顧大自然的權益，人類終將自取滅亡因果，很棒條才很厲害的敘事手法，節奏流暢，非常推薦的百年佳作，沒看過的同學可以利用寒假進院感受手做動畫的藝術生命力。


片　　名：魔法公主
英文片名：Princess Mononoke
類　　型：冒險
上映日期：2024/01/05
片　　長：02時14分
導　　演：宮崎駿
國　　家：日本、美國
語　　言：日語
發行公司：甲上娛樂


劇情大綱

中世紀末社會中的大團體組織崩解,瀰漫一股渾沌的現象,人類數目急速增加,許多原生林開始遭到破壞,在一片常綠樹的黑森林當中,存活著山狗、豬、山鹿等具靈性的野獸,它們聽得懂人話,共同對抗入侵的人類......

▲▼ 魔法公主。（圖／imdb）

▲由山犬養大的魔法公主，可以和動物溝通。

▲▼ 魔法公主。（圖／imdb）

▲全手工繪製的作品，相當珍貴。

▲▼ 魔法公主。（圖／imdb）

▲山神用植物代替怨恨讓即將射出子彈的槍枝長出花朵。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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