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送給自己一份禮物／告別政壇潛心學佛　擁抱四期教育

文／賴芃縈整理

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲葉金鳳是心道法師皈依弟子。

葉金鳳，前內政部長，皈依心道法師，至今已近三十年。直至近幾年，她才開始深入學習佛法。對於這個相對晚些的開始，葉金鳳感到些許遺憾。

在過去的幾年裡，葉金鳳積極參與教團活動。在了解到「四期教育」的課程規劃後，她毫不猶豫地報名參加。該課程的線上形式大大增加了學習的便利性，線上課程方便學員隨時觀看並反復學習。葉金鳳對此方式深表讚嘆，並對法師們的用心備課衷心感謝。

四期教育讓成佛之路信心滿滿

特別值得一提的是了意法師的全程規劃對葉金鳳影響深遠。在她首次參加華嚴閉關法會時，了意法師強調發菩提心的重要性，並指出學習佛法的目的是為了成佛。通過參加「四期教育」課程，葉金鳳開始真切地感受到成佛的可能性，對此她充滿了信心，並希望所有人都能有同樣的信心，跟隨心道法師和其他法師的引導，一同走向成佛的道路。

葉金鳳認為「四期教育」的核心理念是『你來學，你就知道，做就對了。』

她提到，學習《皈依三寶》課程這一部分對她幫助極大。多年的學佛經驗中，她並未了解如何正確拜佛、拿香。現在，學習了《皈依三寶》課程，她已掌握正確的拜佛姿勢，這些看似小事實際上對她的修行大有益處。

學習四期教育收穫最大的是轉念

「四期教育」不僅教授正確的行為模式來避免煩惱，還引導學生轉變思維方式。葉金鳳強調，學習後她學會了如何平和地處理情緒，這對她的個人轉變影響巨大，讓她感到非常快樂。

即使已年過八十，葉金鳳仍積極學習，她鼓勵年輕人抓住學佛的機會，並保證這將為生命帶來正面影響。她誠懇呼籲有心學佛者，只要踏出第一步，便已開啟了美好的旅程。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）
▲分享自己的學習心得，希望透過自己親身體會接引更多人來學習四期教育。


2024靈鷲山四期教育課程總覽　https://reurl.cc/q0xdry

認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育　https://edu.ljm.org.tw/edm/

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