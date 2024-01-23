瘋電影／銀河鐵道之夜　一班遊走冥陽兩界的火車

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是在講一個好人不長命的故事嗎？呵呵，非常傳統的日本兒童文學作品，節奏平緩，談論的是一個生死的議題，1985年的銀河鐵道在坊間名氣是飆出新高度，包括銀河鐵道999也差不多那個時期。

影片中的懷舊場景，如購買長棍麵包的橋段，有宮崎駿的味道，而電影對生死的隱喻設計，相當高明且有感，值得一提的是，《銀河鐵道之夜》的全手工繪製動畫，在今日格外珍貴，它代表了一個時代的藝術水平。綜合來看，這部作品不僅充滿日本文學色彩，還融合了深刻的生死哲學，非常推薦的好作品。文青電影。

片 名：銀河鐵道之夜

英文片名：Night on the Galactic Railroad Explorers ~

類 型：冒險、動畫

上映日期：2023/12/22

片 長：01時47分

導演： 宮澤賢治

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：中影國際



劇情大綱

喬萬尼是出身於貧窮家庭的小孩，他努力打工賺錢以養活受疾病折磨的母親。而他的好朋友康佩內拉，時常邀他到家中閱讀書籍，使喬萬尼能從書中獲得許多知識。

在某天的自然課堂上，老師拿出銀河的圖片考同學，當喬萬尼被抽問時，明明知道答案的他，卻因為怕說錯答案而不敢回答，因此被同學們嘲笑。而康佩內拉也故意沉默不答，讓大家誤以為他這樣的好學生也不懂，以保全喬萬尼的面子。

到了銀河節那天，喬萬尼遭受同班同學賈奈利的嘲弄，賈奈利將和同學們前往河邊參加晚上的銀河節水燈大會，但需要照顧母親的喬萬尼無法參加。直到他終於累倒了，到山坡上躺著休息，卻聽到一陣奇怪的聲音。

喬萬尼發現自己竟然和康佩內拉坐在前往星際的銀河列車中，途中他看見許多難以置信的奇幻美景，還發現有人在白色的沙堆與水晶裡挖化石、抓白鷺，以製作糖果。

接著，他們遇到兩個孩子與教師，從他們的言談中得知：他們搭到一艘撞上冰山而沉沒的輪船，才會跑到這台列車上。直到列車開進南十字座站，所有的乘客都下車了，只剩喬萬尼和康佩內拉待在車中。然而，當列車行駛到煤袋星雲站時，康佩內拉卻消失了。

這時，醒過的喬萬尼到了城裡，看見眾人聚集在橋頭上，才發現剛才的銀河鐵道竟是……

▲搭上火車的中途停頓站，有些特別奇異的景觀。

▲1985年純手工繪製動畫，美術價值極高。

▲這位高個子的紅貓，是個品學兼優心地善良的早夭貓。

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