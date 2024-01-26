青年佛子山海間轉動心念　找出生命中的活法

文／賴芃縈 編輯整理





▲靈鷲山山海行者-青年佛門探索營， 4天3夜的珍貴課程，為青年種下學佛的善種子。（靈鷲山佛教教團提供）



每個人都有自己的生命難關，而生命，總是會在最需要、最適合的因緣下找到答案。是什麼因緣來靈鷲山探索佛法和生命的答案？淨華法師、清慧法師和海慧法師，不吝和青年佛子分享學佛的初心和歷程；山海行者總幹事寶鬘法師的包容與溫暖，凝聚一群幹部同心齊力圓滿營隊，姝慧、聖行、佳欣、冠婷、磬笙、沛妤都是幹部老面孔，每年佛營需要他們，總是義不容辭相挺到底，情義感人，期望在菩薩道上念念相續，讓彼此的光照亮彼此的路，進而成為彼此的光。

感恩佛子回家 努力堅持探索佛法

淨華法師參加的佛營都是講述大部經典，他說，一個一個國字分開來聽得懂，但合起來就聽不懂了，盤腿打坐從頭痛到腳，還要早起，沒有熱水可洗澡，記得回家時，爸爸問他佛營學了什麼？他回答「一言難盡」，但讓他難忘的是，5天沒照鏡子，回家照了鏡子，竟然發現很累的自己，嘴角揚著笑。

淨華法師說，時代不一樣，現在學佛的環境多元，課程很吸引人，年輕人可以吸收更多佛法訊息。很開心佛營一直轉變，讓佛法更容易被理解，24屆了很感動，比IPHONE15還資深，很謝謝大家不管多少掙扎，還是堅持到底，希望對生命迷惘、有深刻疑問的年輕人，下決心努力探索佛法、修行證悟、找生命的答案，最後走向成佛道路，有如歌詞裡寫的「回家吧！回到最初的美好」。

心道法師〈大悲咒〉音律 走進佛法來到靈鷲山

「生命之苦或深或淺，每個人的痛苦都是獨一無二的。」對清慧法師而言，找到佛法如同找到活路，一念之間真的很重要，有了念頭，自己有感，菩薩才會相應。他有著洋洋灑灑的學霸經歷，曾在動物保護組織工作，常要接觸屠宰場，面臨動物的生與死，卻讓他內心痛苦、迷惑，一直找不到答案。為什麼有的生命生來是人？有的是動物？人為什麼又有富貴貧窮之分？

後來認識靈鷲山，水陸法會拜了8天7夜，有個音聲一直很吸引他，原來是心道法師持誦的〈大悲咒〉，就是這個音律，帶著他走進佛法的世界，來到靈鷲山的山頭。出家後，清慧法師每晚在禪堂打坐，聽師父的音檔開示，對師父的法起了很大的信心，他告訴自己，找到了可以帶他開悟的大成就者。清慧法師分享，大部分的人只做一件事，就是「自欺欺人被他欺」，如果自己不欺騙自己，別人怎麼欺騙你？可以坐在靈鷲山聽佛法，都是很有善根的人，希望繼續保有智慧學習佛法，找到生命的答案。

僧人袈裟感動內心 恭敬心油然而生

海慧法師媽媽是泰國人，從小就看著很多僧人，恭敬心油然而生，第一次看到僧人的袈裟，內心非常明淨快樂感動，只想一直跟在身後，這也是後來為什麼他見到師父很法喜的原因。他心裡一直知道出家是好事，但因為年輕，太多不確定性，後來家人無預警陸續生病，必須照顧手術住院的家人，他念經持咒向祈禱，佛法讓他產生很大的安定力量，陪伴他度過無數個關卡，他開始思考自己的生命意義，如果出家是此生想追求的事，還在等什麼？所以去年6月鐵了心，參加靈鷲山短期出家後不捨戒，跟隨心道法師的腳步弘揚法教。

佛法就像心理學 幫她解惑找到生命之鑰

李姝慧今年擔任佛營的執行秘書，工作多且雜，2016年參加靈鷲山哈佛營，2017參加山海行者，已經在山海擔任幹部8年，負責拍攝剪輯影片，開車載學員上下山，是營隊裡擅於解決問題的金頭腦，人前人後忙進忙出，是「資深山海特派員」，目前還是大學生的她說，學校課業繁雜，身兼今年執行秘書角色，要照顧到全部的人，心思要非常細膩，對她來說非常勞累，但想著是在做利益眾生的事情，就有滿滿的動力，也讓她看見不一樣的自己。

姝慧覺得自己很幸運，叛逆的她曾經因為苦四處找依靠，來到靈鷲山學佛，體悟到原來自己的快樂，在別人眼中看起來是痛苦，重新檢視調整狀態後，心變得柔軟、脾氣收斂很多，對她來說，佛法就像心理學，幫她把困惑解開，找到生命之鑰和方向，也在生活中看見和體驗從未有過的感動和快樂。

學佛後串起善念 轉動業習的門鎖

聖行是山海第一屆的學長，他說，不論是參加佛營，還是回來當幹部，做的任何事都是供養佛法和法師，覺得很開心。佛法不是想法，而是做法，希望大家學佛後串起善念，轉動業習的門鎖，有能力有潛力改善困住的一切，勇敢沉澱生命厚重，守住心底最美風景。

吳磬笙上大夜班，為了回山參加學佛課程，常常一次上完所有的班，熬了無數個夜晚不睡加班，排開所有事情，今年換得6天5夜當幹部學佛和服務的機會。他說，堅持很累，但很快樂，因為做的是很有意義，他是個常常有內心小劇場的人，沒有辦法處理小情緒，但回山不一樣，佛法更不一樣，總是讓他找到答案，找到更好的自己。

願意承擔 跨越與改變就在一念之間

「當你願意承擔那份責任，你會越來越有力量。」這幾年，陸續發生的人事，讓營長林沛妤體驗學習佛法的珍貴；而團隊的力量，也讓她從害羞膽小的小女生，變成辦活動、活潑開朗的人。沛妤認為，「跨越與改變，就在一念之間。」之前在山海擔任副營長、機動組和攝影組組員，時常會焦慮前期的準備工作，但後來讓她一點一點更有力量往前的，是身邊的夥伴們。師父說：「願力就是我們的呼吸，沒有願力就等於沒有了呼吸。」原來每個人的願力集結在一起，是可以成就這麼好的善緣，在佛法薰陶下，人人可以法喜充滿，溫暖護念彼此。

劉俐佟是馬來西亞柔佛青年團的孩子，她說，一個人可以走得快，但一群人可以走得遠，靈鷲山是我們每個人的家，希望大家跟山海佛營的年輕人，一起繼續在靈鷲山學習，一起當幹部或志工服務奉獻，接引更多人來學佛，讓自己變成更好的人，一起走在菩薩道上。





▲靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師感恩佛子回家，努力堅持探索佛法。（靈鷲山佛教教團提供）

▲青年佛子穿上行者服，放下角色和一切，轉換新的身份，一心在寺院裡體驗難得的寧靜與專注。（靈鷲山佛教教團提供）



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