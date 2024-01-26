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瘋電影／星願　不要把自己的夢想交給別人

文／賴賴

▲▼星願。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

迪士尼一百年紀念電影，怎麼看都像是兒童政治課，國家領導人的夢幻形象，最終還是會露出馬腳，私人慾望侵蝕後的腐爛，包裝欺騙人民的野心，侵蝕老百姓的夢想成為自己的力量，怎麼讓我，是要選舉所以才有這種聯想嗎？

電影本身沒有太強烈的創新和劇本平凡無奇，感覺是為了更年幼的兒童能夠讀懂所言何物，大概國小四年級都可以看懂的兒童電影，除了劇情設計和隱射政治印象以外，還是有強烈的鼓勵觀眾，勇敢成為自己的主人，勇敢追求自己的夢想，不必拘泥於外人自以為是的觀感，畢竟旺卡媽媽說：「偉大的成功都是從夢想出發的。」

電影很用力地說著，不論你幾歲，不要把自己的夢想託付他人，也不要讓別人操縱自己的夢想，有夢想是一件很偉大的事情。整體電影節奏流暢，過程是好看的。


片　　名：星願
英文片名： Wish
類　　型：動畫、
上映日期：2023-12-29
片　　長：95分鐘
導　　演： 克里斯巴克、Fawn Veerasunthorn
演　　員：珍妮佛李、Allison Moore、克里斯巴克、Fawn Veerasunthorn
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《星願》講述「向星星許願」的起源故事，人們將有史以來第一次見證星星的魔力與許願的力量，了解到在浩瀚宇宙中，懷有真心的願望是最強大的力量。故事以魔法國度羅莎市王國作為舞台展開，描述17歲少女「艾霞」因為感知到其他人都未能察覺的黑暗正威脅著她的國家，於是向星空許願。在那片星空中，一顆活力四射的星星回應了她的願望，艾霞與寵物山羊小諾就此展開一場魔法冒險之旅。

▲▼星願。（圖／YAHOO）

▲外表包裝仁德的國家領導，原來為了滿足私人慾望欺騙老百姓。

▲▼星願。（圖／YAHOO）

▲被超能力影響，小羊會說話還超聰明。

▲▼星願。（圖／YAHOO）

▲擁有超能力的星星很可愛。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
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