無懼寒流花蓮小太陽發光發熱　靈鷲山普仁獎28名得獎

文／賴芃縈 編輯整理

▲花蓮選出28位品德優良的普仁小太陽，和生命中的貴人大合照。（靈鷲山佛教教團提供）



把臉迎向陽光，就不會有陰影！2003年，靈鷲山開山住持、普仁獎創辦人心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創設普仁獎。1月21日，第18屆花蓮區普仁獎表揚28位「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的小太陽，肯定他們在逆境中堅忍向上、感恩惜福、一心向善的品德價值，希望今天在普仁這個大家庭感受的愛，明天變為大愛，種下更多善與愛的種子。

大太陽黃鈺琦回娘家 祝福小太陽



2017學年度就讀國風國中9年級的黃鈺琦，是第8屆全國普仁獎的小太陽，特別以大太陽的身份回來祝福小太陽。92年次的他從小將父母的辛苦都看在眼裡，鼓勵家人一起面對生活的困境，曾經在106年的全中運跆拳道，獲得第2名佳績。喜歡塗鴉的她，是普仁獎「五德之星」吉祥物的LOGO原創設計者。鈺琦感謝靈鷲山看見困難環境中的孩子，顆顆淚水、汗水都是閃亮的成功體驗，人人都可以成為不一樣的自己，鼓勵小太陽今日接下肯定與鼓勵，來日翻轉手心，讓滿滿的愛傳遞下去。



愛與關懷 生命貴人見證榮耀時刻

21日在花蓮明義國小舉行的頒獎典禮，由東華附小社團康曼蓉老師帶領的舞團演出「左手指月」揭開序幕，隨後「傣家小妹」、「茉莉花開」曲目，也獲得現場逾百人如雷的喝采。花蓮縣長徐榛蔚由民政處長明良臻代表出席、北區服務中心副主任張治華、花蓮縣議會秘書江聲輝、教育處李宗憲督學、花蓮市公所秘書陳瑱旻、靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師、花蓮中心監院寶臻法師以及各校師長、家人們，透過掌聲與行動見證榮耀時刻。性月法師也特別致贈心道法師墨寶卷軸，給發掘孩子們的校長和師長，感謝他們在孩子生命中扮演重要的貴人。

明良臻處長感恩心道法師在全台倡議美好道德和延續善的力量，花蓮好山好水，雖然地震多、颱風多，但企業和科技人才也很多，有很多傑出的年輕子弟，謝謝靈鷲山讓花蓮品德優秀的小太陽被看見。

心道法師說：「美好的品德，帶來尊貴的生命！」21年來，全台17區累計報名人數22000人，獎助11903位學子。今年共有588所國中小、1408人報名甄選，最後1183位普仁小太陽獲得殊榮，人數創下歷年新高，具體實踐心道法師「普遍仁慈」創立初衷。花蓮自2007年推廣普仁獎，今年花蓮縣立國風國中7年級鄧諭及花蓮縣立平和國中9年級劉邦誠脫穎而出，入圍全國普仁獎最高榮譽，他們上台分享動容的生命故事，有人大力鼓掌，有人紅了眼眶。

鄧瑜全家人齊心齊力 正向面對生命

鄧瑜有6個兄弟姐妹，加上父母、奶奶總共10人，借住在舅公的倉庫裡，排行老二的他，溫暖自信、積極有愛心、熱愛生命，倉庫邊的桌子就是他寫功課、畫畫的地方，這樣的環境下，畫畫、學業都有優異表現。他說：「生活有困難，我會樂觀面對；身處逆境，我還是會努力。」

鄧瑜爸爸腿腳不便，在家具行擔任搬運工，爸爸搬很重的家具上樓梯，上不去還要走屋頂從窗戶，想辦法把家具搬進去，貼心的他很不捨。鄧瑜說，70幾歲的阿嬤要張羅一家子的三餐，對這一切他心懷感恩，獎學金想幫家人負擔伙食費，還有繳他跟姐姐的補習費。

劉邦誠環境困頓 努力讀書爭取第一名

劉邦誠資質聰穎，個性樂觀，爸爸3年前去世，媽媽是印尼人，還有小2歲的讀國小妹妹，一家3人住在背山面臨大溪流、沒有門號的鐵皮屋，經濟主要由媽媽兼職打工。家裡離學校遠，邦誠每天騎單車上學，自願留校晚自習到晚上8點，常年是班級第一名。

口條清晰、儀表大方的他，是演講及作文的常勝軍，擔任幹部負責認真，是教師們的好幫手。邦誠說，媽媽是他生命中最偉大、最堅定的支柱，家裡生活條件不好，最大的夢想是好好讀書，找到好的工作，讓家人過上幸福、安康的日子。

生命和品德教育 是沒有終點的旅程

常樂法師說，生命教育和品德教育，是沒有終點的旅程，普仁獎不是濟貧，而是著重學生生活品德與孝行。「儒釋道」文化影響中國人生命價值觀至深至遠，孔子是儒家的代表，中心思想就是「仁」，形於外的行為就是寬厚善良的德行，以「仁人之心」對待萬事萬物。以「釋家」來說，仁人之心就是慈悲的圓滿展現，也就是「不作一切惡、行一切善、讓自己擁有清淨的心。」而這悲憫萬物的慈悲心，就是心道法師一直推動的靈性生態、愛地球、愛和平。

花蓮中心監院寶臻法師恭喜28位花蓮小太陽，感謝校長、老師、評審、志工家訪團隊和贊助單位，成就每一屆普仁獎。現場也讓孩子寫祈福卡、點蓮花燈供佛。此外，頒發「推動品德教育楷模」給連續3年推薦學生並獲獎的花蓮平和國中、三民國小；另頒發「推動品德教育成效卓越」給連續10年參加普仁獎的自強國中和國風國中。



得獎名單詳見 https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

▲普仁小太陽品德和孝行感人，家人陪同上台領獎，場面溫馨感人。（靈鷲山佛教教團提供）

▲靈鷲山慈善基金會董事長性月法師致贈師父墨寶卷軸和感謝狀。（靈鷲山佛教教團提供）