　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

無懼寒流花蓮小太陽發光發熱　靈鷲山普仁獎28名得獎

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲花蓮選出28位品德優良的普仁小太陽，和生命中的貴人大合照。（靈鷲山佛教教團提供）

把臉迎向陽光，就不會有陰影！2003年，靈鷲山開山住持、普仁獎創辦人心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創設普仁獎。1月21日，第18屆花蓮區普仁獎表揚28位「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德的小太陽，肯定他們在逆境中堅忍向上、感恩惜福、一心向善的品德價值，希望今天在普仁這個大家庭感受的愛，明天變為大愛，種下更多善與愛的種子。

大太陽黃鈺琦回娘家 祝福小太陽

2017學年度就讀國風國中9年級的黃鈺琦，是第8屆全國普仁獎的小太陽，特別以大太陽的身份回來祝福小太陽。92年次的他從小將父母的辛苦都看在眼裡，鼓勵家人一起面對生活的困境，曾經在106年的全中運跆拳道，獲得第2名佳績。喜歡塗鴉的她，是普仁獎「五德之星」吉祥物的LOGO原創設計者。鈺琦感謝靈鷲山看見困難環境中的孩子，顆顆淚水、汗水都是閃亮的成功體驗，人人都可以成為不一樣的自己，鼓勵小太陽今日接下肯定與鼓勵，來日翻轉手心，讓滿滿的愛傳遞下去。

愛與關懷 生命貴人見證榮耀時刻

21日在花蓮明義國小舉行的頒獎典禮，由東華附小社團康曼蓉老師帶領的舞團演出「左手指月」揭開序幕，隨後「傣家小妹」、「茉莉花開」曲目，也獲得現場逾百人如雷的喝采。花蓮縣長徐榛蔚由民政處長明良臻代表出席、北區服務中心副主任張治華、花蓮縣議會秘書江聲輝、教育處李宗憲督學、花蓮市公所秘書陳瑱旻、靈鷲山宗委常樂法師、慈善基金會董事長性月法師、花蓮中心監院寶臻法師以及各校師長、家人們，透過掌聲與行動見證榮耀時刻。性月法師也特別致贈心道法師墨寶卷軸，給發掘孩子們的校長和師長，感謝他們在孩子生命中扮演重要的貴人。

明良臻處長感恩心道法師在全台倡議美好道德和延續善的力量，花蓮好山好水，雖然地震多、颱風多，但企業和科技人才也很多，有很多傑出的年輕子弟，謝謝靈鷲山讓花蓮品德優秀的小太陽被看見。

心道法師說：「美好的品德，帶來尊貴的生命！」21年來，全台17區累計報名人數22000人，獎助11903位學子。今年共有588所國中小、1408人報名甄選，最後1183位普仁小太陽獲得殊榮，人數創下歷年新高，具體實踐心道法師「普遍仁慈」創立初衷。花蓮自2007年推廣普仁獎，今年花蓮縣立國風國中7年級鄧諭及花蓮縣立平和國中9年級劉邦誠脫穎而出，入圍全國普仁獎最高榮譽，他們上台分享動容的生命故事，有人大力鼓掌，有人紅了眼眶。

鄧瑜全家人齊心齊力 正向面對生命

鄧瑜有6個兄弟姐妹，加上父母、奶奶總共10人，借住在舅公的倉庫裡，排行老二的他，溫暖自信、積極有愛心、熱愛生命，倉庫邊的桌子就是他寫功課、畫畫的地方，這樣的環境下，畫畫、學業都有優異表現。他說：「生活有困難，我會樂觀面對；身處逆境，我還是會努力。」

鄧瑜爸爸腿腳不便，在家具行擔任搬運工，爸爸搬很重的家具上樓梯，上不去還要走屋頂從窗戶，想辦法把家具搬進去，貼心的他很不捨。鄧瑜說，70幾歲的阿嬤要張羅一家子的三餐，對這一切他心懷感恩，獎學金想幫家人負擔伙食費，還有繳他跟姐姐的補習費。

劉邦誠環境困頓 努力讀書爭取第一名

劉邦誠資質聰穎，個性樂觀，爸爸3年前去世，媽媽是印尼人，還有小2歲的讀國小妹妹，一家3人住在背山面臨大溪流、沒有門號的鐵皮屋，經濟主要由媽媽兼職打工。家裡離學校遠，邦誠每天騎單車上學，自願留校晚自習到晚上8點，常年是班級第一名。

口條清晰、儀表大方的他，是演講及作文的常勝軍，擔任幹部負責認真，是教師們的好幫手。邦誠說，媽媽是他生命中最偉大、最堅定的支柱，家裡生活條件不好，最大的夢想是好好讀書，找到好的工作，讓家人過上幸福、安康的日子。

生命和品德教育 是沒有終點的旅程

常樂法師說，生命教育和品德教育，是沒有終點的旅程，普仁獎不是濟貧，而是著重學生生活品德與孝行。「儒釋道」文化影響中國人生命價值觀至深至遠，孔子是儒家的代表，中心思想就是「仁」，形於外的行為就是寬厚善良的德行，以「仁人之心」對待萬事萬物。以「釋家」來說，仁人之心就是慈悲的圓滿展現，也就是「不作一切惡、行一切善、讓自己擁有清淨的心。」而這悲憫萬物的慈悲心，就是心道法師一直推動的靈性生態、愛地球、愛和平。

花蓮中心監院寶臻法師恭喜28位花蓮小太陽，感謝校長、老師、評審、志工家訪團隊和贊助單位，成就每一屆普仁獎。現場也讓孩子寫祈福卡、點蓮花燈供佛。此外，頒發「推動品德教育楷模」給連續3年推薦學生並獲獎的花蓮平和國中、三民國小；另頒發「推動品德教育成效卓越」給連續10年參加普仁獎的自強國中和國風國中。

得獎名單詳見 https://puren.ljm.org.tw/page3.aspx?cid=106&lid=123&id=167

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲普仁小太陽品德和孝行感人，家人陪同上台領獎，場面溫馨感人。（靈鷲山佛教教團提供）

▲▼靈鷲山普仁獎。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山慈善基金會董事長性月法師致贈師父墨寶卷軸和感謝狀。（靈鷲山佛教教團提供）

ET快訊
黃仁勳脫下招牌皮衣！赴陸穿「東北大花」跳扭秧歌
台中男陳屍出租套房　身旁有氮氣鋼瓶
快訊／獨居男「多日未出門」　被發現時陳屍床邊
確信民眾黨不會泡沫化　柯文哲嗆：希望酸民活得夠久！
台南女童余爸爸「給賴清德的一封信」　連提3次對民進黨失望
店內監視器拍到8男1女！　有人出腳踹Toyz
海鮮餐廳維安加強！　防衝突擴大
騎車逆向！遭對向高速猛撞　2人慘死
超哥錄小S節目被嗆「牛排看起來很硬」！　網虧：她差點被打

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

無懼寒流花蓮小太陽發光發熱　靈鷲山普仁獎28名得獎

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

直擊／沈建宏市場熟練剁雞腿！　嘴甜叫賣被認出「當作人生體驗」

蕭敬騰放閃Summer「生命共同體」！　怪老婆太早出生：會不會等我太久＞＜

5校高中生放寒假「壽司店高呼」　被制止繼續吵...目擊者怒：猴子

爸對姊寶兒努力洗腦2年　問「最愛誰？」答案他樂翻

河錫辰來台跳《Hype Boy》小不協調XD　想搭訕路人一起喝酒：沒人認出我

無懼寒流花蓮小太陽發光發熱　靈鷲山普仁獎28名得獎

北市文山區深夜裸男「逛大街玩鳥」　他辯壓力大被送辦

最強寒流來襲！　北市陽明山國小宣布：周二、周三放低溫假

學生整天躲在廁所拍TikTok！　美國中學「直接把鏡子拆了」

內參民調屢遭批評！柯文哲喊「深刻檢討」　擬成立黨內民調中心

桃園伴手禮協會助力新住民文創　前進2024台北世貿年貨展

全台限量！　最新「草莓巧克力、日本蜜柑生乳捲」開吃了

「台南甜的饗宴」甜翻府城　黃偉哲邀全國甜食星人們同遊台南ㄟ甜

飯店櫃檯最怕被跳針狂問「3字」　過來人淚推：奧客祈使句

桃園慈濟基金會冬令發放　蘇俊賓：感恩推動慈善公益長達56年

地毯蟒肚子鼓成球「吃太撐爬不動了」　農主猜測：應該吞了一隻狗

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

無懼寒流花蓮小太陽發光發熱

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

阮玲玉現身片場指點迷津

超市火鍋肉片變出5道美味料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

Whereis足跡／由布院?湯布院?

爸爸初戀的秘密　

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

弱肉強食武器說話的黑幫秩序

尾牙抽獎順序亂排　比不抽還爛！

10道你非吃不可的蝦料理(上)

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

超哥店內女員工「還原衝突過程」

超哥爆Toyz「被挖岳父母是警界高層」背景超派！

韓星死訊藏半年！電影字幕突跳「哀悼文」　影迷嚇瘋：去世了

Toyz出院告超哥「殺人未遂」4罪　直播前7字限動曝光

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

狂重播「Toyz被揍1表情」！鄉民看傻了

快訊／超哥道歉：昨天用「超派鐵拳」揍他一頓

Toyz「頭頂破洞狂冒血」　傷勢照曝光

慶公司25周年　大老闆入鐵籠當場摔死

即／超哥殺紅眼！狂打Toyz罵髒話　女生哭著求饒

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

即／5歲女前痛扁Toyz　超哥嗆被挑釁：我不忍啦

當街狂揍Toyz害頭破血流　超哥狼狽移送畫面曝

一家五口全變街友　社工目睹震撼

「超哥現在最怕1點」　律師：我一定獅子大開口

更多

最夯影音

更多
新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣

新手媽媽為公司服務8年　育嬰留停後因故被資遣
超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

超派！Toyz當街遭超哥痛毆　疑因不滿餐廳遭批評動手

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

《艾蜜莉在巴黎》女星敗血症休克送醫　「敏迪」艾希莉朴裝呼吸器..同劇男友全程陪伴

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

見主人晚回家阿金超氣！　怒走向主人「眼神斥責」

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

女堅持不生小孩！遭嗆自私　她反擊：不願放棄自由生活

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面