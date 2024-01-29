獨／新北逆子弒父！窗簾繩繞頸勒死酗酒爸　阿嬤開門見屍崩潰

▲淡水逆子窗簾繩勒斃老父 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、戴上容／新北報導

新北市淡水區水源街29日清晨5時許，31歲黃姓兒子不滿61歲爸爸酗酒，雙方起口角衝突，過程中年輕力壯的兒子竟用窗簾繩將父親勒斃，80多歲阿嬤一早起來發現兒子在臥室窗邊兩眼發直無呼吸，嚇得趕緊報警，救護人員趕到時爸爸已經身體僵直氣絕身亡，兒子逃逸後被警方逮捕，訊後依殺人罪移送。

新北市淡水區水源街29日清晨5時許，31歲黃姓兒子不滿61歲爸爸酗酒，雙方起口角衝突，過程中年輕力壯的兒子竟用窗簾繩將父親勒斃，80多歲阿嬤一早起來發現兒子在臥室窗邊兩眼發直無呼吸，嚇得趕緊報警，救護人員趕到時爸爸已經身體僵直氣絕身亡，兒子逃逸後被警方逮捕，訊後依殺人罪移送。

據悉，有毒品前科的31歲黃姓男子平時以打零工維生，與61歲爸爸及80多歲阿嬤，住在淡水區水源街一處公寓3樓，但黃父長年有酗酒習慣，與兒子時常發生爭吵，多次驚動轄區員警到場協調，互相申請保護令。

29日清晨5時許，黃父又在家客廳酗酒大小聲，再度引起黃男不滿，雙方開始互相飆罵，還拿起桌上物品相互丟擲，2人從客廳打到臥室，兒子年輕力壯，抓起窗邊窗簾繩子，纏繞父親頸部，竟失手將爸爸勒斃，隨即跑出家中逃逸。

阿嬤在房間又聽到兒子跟孫子爭吵聲，沒多久聽到大門關閉聲，開門察看時，在孫子房間看到兒子兩眼發直癱坐在地，已經沒有呼吸心跳，立即打電話報警。警方獲報立即調閱監視器，循線在淡水捷運站旁水岸公園發現黃男，立即將他逮捕帶回偵訊，訊後依殺人罪移送士林地檢署偵辦。

▼警方逮捕黃男帶回分局偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）