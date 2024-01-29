賴清德提醒綠委們：再怎麼不孝　都不能讓「清廉」招牌蒙塵

▲賴清德今天與黨籍立委們合影留念。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（29）上午出席民進黨立法院黨團會議，他向黨籍立委們提出3點提醒，特別提出勿忘創黨「清廉、勤政、愛鄉土」精神，因為社會對民進黨的檢驗標準，與對國民黨、其他新興政黨的標準不一樣，「創黨前輩冒著生命危險打下的這塊招牌，我們再怎麼不孝，都不能夠讓這塊招牌蒙塵」。

賴清德今天在民進黨團會議中，語重心長地提出3點提醒：第一，要持續掌握民意、反映民意，善用新的科技及平台；第二，個別委員要有完整戰鬥能力，對外團結一致；第三，勿忘創黨「清廉、勤政、愛鄉土」，要時刻警惕社會對民進黨的要求，記住支持者的無怨無悔。

對於第三個提醒，賴清德表示，不能忘記民進黨清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，這塊招牌是創黨的民主前輩用生命打下來的。他舉例，儘管總統蔡英文的政績非常好，但是民進黨仍然遭遇到相當的困難，他認為這其中一個原因是「沒有特別留意創黨的精神」，一些小的事情沒有留意。

賴清德直言，社會對民進黨的檢驗標準，與對國民黨、其他新興政黨的標準不一樣，對執政黨的要求與對在野黨的要求也不一樣，今天雖然民進黨不是國會最大黨，但中央在執政，要時時刻刻警惕自己：社會對民進黨的要求、支持者對民進黨無怨無悔的支持，都要放在心裡。

賴清德說，「創黨前輩冒著生命危險打下的這塊招牌，我們再怎麼不孝，都不能夠讓這塊招牌蒙塵，我相信只要秉持這樣的精神，我們在下一次選舉裡面，一定可以得到人民的支持」，否則只要每出現一件牽涉到清廉的小事情，就會減少一分力量，中央政策的推動就會出現更大的困難。