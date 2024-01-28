北榮昏倒醫師醒了！院長內部信報喜：神經無損、過了大難關

▲台北榮民總醫院。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

台北榮民總醫院昨（27）晚忘年會，一位29歲骨科住院醫師在表演後昏倒，經送醫後裝葉克膜搶救中。北榮院長陳威明稍早發出一封內部信件，指該住院醫師經骨科、急診部醫師搶救後，剛剛醒來了，且確定神經沒有受損，過了這一個大難關！

北榮總昨（27）晚舉辦忘年會，據了解該位骨科醫師在舞台上突然昏倒，現場醫師一擁而上搶救，所幸尾牙場地就在北榮對面，30分鐘內即送至醫院急診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳威明稍早以院內郵件報喜，指該醫師已經醒來，神經沒有受損，四肢活動正常，「過了這一個大難關」！

陳威明今天上午表示，忘年會禁止同仁灌酒或強迫表演，該醫師當天並沒有喝很多酒，表演完就倒下，送醫檢查後已經排除心血管問題，應該是先天心臟疾病有關，目前心跳、血壓都穩定。

以下為院內信全文：

報告大家一個好消息，住院醫師剛剛醒來了，我們醫療團隊實在是令人感動！太厲害了！非常謝謝骨科第一線參與搶救的醫護同仁，急診部的同仁，張效煌主任率領的ECMO團隊及心臟外科團隊，執行心導管檢查的心臟科醫護同仁，還有三樓心臟外科加護病房的辛苦的護理師，思源手術室同仁，消防局E M T團隊好朋友，台北榮總以你們為榮。確定神經沒有受損，四肢活動正常，過了這一個大難關，希望心臟可以日漸恢復，我們團隊繼續努力，把我們的榮總人救回來！威明叩首感恩。