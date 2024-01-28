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網紅吃一口食品放回架上　全聯家樂福怒告：不接受和解

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲網友在賣場直接開封食用，不好吃就蓋上蓋子放回架上。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

記者黃士原／台北報導

一名在IG自稱詹哥的網紅「詹姆士（呈）」，到全聯、家樂福看到喜歡的餅乾、飲料，直接在賣場開封食用，不好吃就蓋上放回架上，2段超扯影片引發網友痛批。全聯與家樂福今（28日）受訪均表示，將採取法律行動，而且不接受和解，藉此導正不良風氣。

詹姆士在IG上傳兩段影片，在全聯賣場時，走到冰箱拿起優酪乳，打開蓋子當場大口飲用，喝完後嫌棄「太甜」，蓋上蓋子便放回冰箱，在零食區也是直接撕開一罐腰果當場吃。最後，他則拿起架上的濕紙巾擦手，還多抽了幾張放在口袋裡，用完也是蓋上封膜再放回架上。

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▲網紅拿起架上的濕紙巾擦手，用完也是蓋上封膜再放回架上。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

除了全聯，他也曾到家樂福做出脫序的行為，並在影片標題寫道「建議大家保存收藏，以後會用到」。在賣場選了餅乾，當場打開食用，吃完再放回架上，試吃了2種口味都不喜歡，便轉頭走去開冰箱找飲料，還說「這邊的東西都不太好喝」。

對於網紅脫序行為，全聯表示，該名網友於門市將未結帳之商品逕行拆封試吃、試飲，並將開封後之商品放回架上，過程拍攝影片並上傳網路一事，該行為已觸法，公司已將相關事證錄影存證並交由公司法務。全聯強調，為維護賣場秩序及安全，提供顧客安心購物環境，將採取法律行動，藉此導正不良風氣，也在此呼籲切勿模仿、以身試法。

家樂福則聲明，對此不良行為一律收集證據與行為影像，報警依法處理，並且不接受和解，以示對此行為嚴正看待。

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