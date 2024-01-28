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太囂張！網紅鬧全聯「優酪乳喝1口」嫌太甜放回架上：不會被發現

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲詹哥喊「吃不喜歡就放回去」。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

記者施怡妏／綜合報導

很多人買東西都想開包裝試用看看，不過開封後視同購買，不應該再放回賣場架上。一名在IG自稱詹哥的網紅「詹姆士（呈）」，到全聯、家樂福鬧事，看到喜歡的餅乾、飲料，直接在賣場開封食用，不好吃就蓋上蓋子放回架上，還一派輕鬆喊「不會被發現」，2段超扯的影片曝光，網友罵聲連連。

詹姆士在IG上傳兩段影片，背景在全聯賣場，「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」，影片一開頭就說，「吃不喜歡就放回去」，走到冰箱拿起優酪乳，打開蓋子當場大口飲用，喝完後嫌棄「太甜」，蓋上蓋子便放回冰箱。

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走到零食區，看中一罐腰果，詹姆士直接撕開封膜當場嗑，攝影師伸手也要吃，他抓了幾顆給對方，還為自己打上「樂於分享」的標籤。最後，詹姆士拿起架上的濕紙巾擦手，還多抽了幾張放在口袋裡，「直接用就好，不會被發現」，用完後蓋上封膜，故意擺在第二個。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

▲甚至還說不會被發現。（圖／翻攝自IG／dai_james0925）

除了全聯外，他也曾到家樂福做出同樣脫序的行為，並在影片標題寫道「建議大家保存收藏，以後會用到」，在賣場選了餅乾，當場打開食用，吃完再放回架上，試吃了2種口味都不喜歡，便轉頭走去開冰箱找飲料，影片還打上「免錢最好喝」，喝完後詹哥搖頭，認為口味還好，又放回去冰箱裡，最後留下一句「這邊的東西都不太好喝欸」。

對此，全聯、家樂福紛紛表示，將相關事證錄影存證，將採取法律行動，以導正不良風氣。

網友則在影片底下撻伐此行為，「什麼年代了還拍這種內容」、「要靠這種東西博流量，有夠可悲欸」、「這一定也是覺得錢能解決的都是小事，是多想紅」、「超可悲發這種影片還轉發說『希望大家學起來』？智商行為能不能不要跟年紀成反比啊？」「以為自己很帥是不是，超可悲」、「為自己犯罪提供證據」、「做這種事情還發上來」、「根本沒水準，跟小偷一樣，看了就討厭」。

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