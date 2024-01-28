外面-6°C！媽穿毛衣帶兒逛街　他「只包尿布」冷到發抖：根本虐童

▲美國媽媽達比因涉嫌虐童而被逮捕。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國警方在當地17日上午10時30分左右接獲報案電話，聲稱涉嫌虐童的達比（Kambria Gabrielle Darby）在寒冷天氣裡，將只穿著尿布的孩子帶到密西西比的沃爾瑪（Walmart）去購物。隨後，沃爾瑪的員工也在網上放出影片，顯示達比經勸導後在店內大聲咆哮，而在網上引起瘋傳。

《紐約郵報》引述當地電視台報導，沃爾瑪員工達琳（Felicia Darling）指出，當天的氣溫只有攝氏零下6度，達比身上也穿著毛衣、長褲和靴子，顯然她很清楚當時的天氣相當寒冷，不過她卻放任孩子赤身裸體，只穿著尿布就直接坐在冰冷的購物車裡，自顧自地逛街購物。

從達琳拍攝的影片可見，當達比行經冷凍櫃前的走道時，一名男子目睹了她將一袋冷凍蔬菜扔到幾乎全裸，且正冷得發抖的孩子身上的過程，而忍不住將達比攔下，並就她帶小孩的方式進行理論。

不料，這名26歲的年輕媽媽卻一點建議也聽不進去，不僅當眾大聲咆哮，甚至挑釁地朝男子扭了扭屁股後離去。不久後，一名善良的婦人拿來了一套小孩的衣服讓他當場穿上，這名只披著黑色外套的小孩才終於有了合適的衣服可以禦寒。

報導稱，在民眾報警後，當局派了急救人員到場檢查小孩的情況，而這名幼童也在事後被轉交給他的一名親戚照顧。

如今，達比因為帶小孩的方式不當，而正面臨虐童的指控。不過，達比69歲的曾祖母表示，她不認為達比是個壞母親，也反駁了媒體有關達比吸毒的猜測，「我們不知道事情的全貌，因為有時候孩子們很調皮，他們可能會突然不想穿衣服，或是媽媽當時可能只是在趕時間而已」。