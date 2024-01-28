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行動郵局「錢包」上線！5大功能一次看　掃碼就能無卡存、提款

▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

▲行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

記者李宜秦／台北報導

中華郵政公司自111年推出新版行動郵局APP，行動郵局下載量突破560萬次，為精進APP功能，再推出「錢包」功能，將常用的「付款、收款、轉帳、存款及提款」服務收納於「錢包」中，只要利用APP就能無卡提款、存款等，另推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，開立數位帳戶後搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務可獲購物金。

中華郵政公司表示，客戶於轉帳或購物時，可使用行動郵局「錢包」掃碼收付功能掃描「台灣Pay」或「TWQR」QR Code進行收付款，方便又快速。儲戶只需點選APP介面下方的錢包，點選掃描，再掃描QR Code就可付款。

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▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

▲行動郵局APP錢包可用於付款。（圖／中華郵政）

中華郵政公司表示，儲戶無需攜帶實體金融卡，也能使用「錢包」提供的無卡提款功能，只要點選APP介面下方的錢包，點選提款、輸入金額，再輸入交易密碼就預約完成。

同時也可利用「錢包」進行無卡存款，只要點選掃碼圖示，點選存款，掃描ATM或QR Code，再輸入交易密碼就完成認證。放入現金即可完成存款交易，大幅增加存款便利性，安全又方便。

▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

▲▼行動郵局APP錢包無卡存款、提款步驟。（圖／中華郵政）

▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

中華郵政公司推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，活動日期至今年6/30截止，只要是從未於中華郵政申辦數位存款帳戶者，在活動期間首次完成數位存款開戶，並利用行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務就可參加，獎項包括家樂福購物金、7-11數位商品禮券等。

▲▼行動郵局APP錢包功能上線。（圖／中華郵政）

▲中華郵政推出「郵政數位存款帳戶嘉年華」活動，開立數位帳戶後搭配行動郵局「錢包」掃碼收付功能完成任務可獲購物金。（圖／中華郵政）

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