快訊／持柴刀搶郵局又縱火！南投43歲歹徒遭檢方聲押

▲南投清水郵局遭搶劫，歹徒在日月潭被逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣鹿谷鄉清水郵局昨(26)日上午10時27分驚傳搶案，43歲黃姓男子因投資失利，闖入郵局搶劫，結果63歲劉姓經理逃脫，眼見計畫失敗，黃男遂開賓士逃跑，2小時後仍遭逮捕到案，警方訊後依強盜、縱火罪嫌移送地檢署，檢方於昨夜11時許向法院聲請羈押。

警方說明，63歲劉姓經理正在整理郵包時，黃男臉戴口罩、身穿深色夾克、長褲，手持柴刀闖入壓制經理，操台語口音聲稱要搶劫，但劉男即時掙脫逃離，黃男見事跡敗露，朝辦公室內丟擲縱火物後，便駕駛未懸掛車牌、自己名下的S Class黑色賓士往集集方向逃逸。

▲郵局內部被燒成焦黑。



消防人員到場後隨即控制火勢，但劉姓經理被壓制過程中頭部遭撞擊，受有擦挫傷，所幸意識清醒，無生命危險，警方也立即組成專案小組，循線調閱監視器，查出賓士車牌號碼，加上手機定位，確認黃男逃逸至日月潭竹石園，立刻通報鄰近分局攔截圍捕，最終順利於案發2小時後迅速逮到黃男。

初步訊問犯案原因，黃男坦承因投資失利，鋌而走險犯案，惟因經理掙脫所以沒有得逞，詳細縱火過程還有待進一步釐清。

▲63歲劉姓經理被歹徒壓制過程中，頭部受有擦挫傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）