　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／持柴刀搶郵局又縱火！南投43歲歹徒遭檢方聲押

▲▼ 南投清水郵局遭搶劫，歹徒在日月潭被逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投清水郵局遭搶劫，歹徒在日月潭被逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣鹿谷鄉清水郵局昨(26)日上午10時27分驚傳搶案，43歲黃姓男子因投資失利，闖入郵局搶劫，結果63歲劉姓經理逃脫，眼見計畫失敗，黃男遂開賓士逃跑，2小時後仍遭逮捕到案，警方訊後依強盜、縱火罪嫌移送地檢署，檢方於昨夜11時許向法院聲請羈押。

警方說明，63歲劉姓經理正在整理郵包時，黃男臉戴口罩、身穿深色夾克、長褲，手持柴刀闖入壓制經理，操台語口音聲稱要搶劫，但劉男即時掙脫逃離，黃男見事跡敗露，朝辦公室內丟擲縱火物後，便駕駛未懸掛車牌、自己名下的S Class黑色賓士往集集方向逃逸。

▲▼ 南投清水郵局遭搶劫。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲郵局內部被燒成焦黑。

消防人員到場後隨即控制火勢，但劉姓經理被壓制過程中頭部遭撞擊，受有擦挫傷，所幸意識清醒，無生命危險，警方也立即組成專案小組，循線調閱監視器，查出賓士車牌號碼，加上手機定位，確認黃男逃逸至日月潭竹石園，立刻通報鄰近分局攔截圍捕，最終順利於案發2小時後迅速逮到黃男。

初步訊問犯案原因，黃男坦承因投資失利，鋌而走險犯案，惟因經理掙脫所以沒有得逞，詳細縱火過程還有待進一步釐清。

▲▼ 南投清水郵局搶案，劉姓經理受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲63歲劉姓經理被歹徒壓制過程中，頭部受有擦挫傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

ET快訊
蔡壁如有尾牙吃了！　參加這場「比政黨尾牙還重要」
快訊／太扯！猛轟73分　創NBA多項紀錄
Toyz控警站旁邊看！　他曝現場畫面「警察到了超哥還在打」
藝人夫妻「最慘直播帶貨」！只賣出1單　商家氣報警
超狂攻堅畫面曝！　警15樓垂降10樓破門
快訊／民宅大火！　中風阿公床上活活燒死
高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」　老司機曝暗黑內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

窄巷裡卸貨...後方駕駛不爽　當街互揮「超派鐵拳」鬧進警局

惡搞片！重機騎士亂入親子公園「翹孤輪毀草皮」　斗六公所怒求償

幫女兒抓女婿外遇「車裝GPS追蹤」　丈母娘挨罰1.5萬元

妻欠債害百坪豪宅遭法拍！　名醫控她聯手小王「3年計畫」榨乾財產

高蛋白粉、手機都帶進北監！2管理員收賄幫送違禁品　被逮全認了

超狂攻堅畫面曝！警15樓垂降10樓破門逮人　詐團成員躺沙發傻眼

孕婦突臨盆苦陷車陣　台中警雨中逆向開道...6mins送她到醫院

快訊／彰化民宅火警！阿嬤及2幼童送醫　中風阿公病床上活活燒死

快訊／持柴刀搶郵局又縱火！南投43歲歹徒遭檢方聲押

快訊／柴山大道驚見「男子掛樹上」身體僵硬明顯死亡　民眾急報案

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超甲組有老鼠從門口跑進餐廳

李多慧尾牙勁歌熱舞！　下秒變八三夭小迷妹❤

服務多超忙碌vs客人自助　女演繹台韓超商店員差異

E級暗黑張韶涵本尊曝！高雄老司機的最愛被抓了　生意太好被檢舉

窄巷裡卸貨...後方駕駛不爽　當街互揮「超派鐵拳」鬧進警局

惡搞片！重機騎士亂入親子公園「翹孤輪毀草皮」　斗六公所怒求償

幫女兒抓女婿外遇「車裝GPS追蹤」　丈母娘挨罰1.5萬元

妻欠債害百坪豪宅遭法拍！　名醫控她聯手小王「3年計畫」榨乾財產

高蛋白粉、手機都帶進北監！2管理員收賄幫送違禁品　被逮全認了

超狂攻堅畫面曝！警15樓垂降10樓破門逮人　詐團成員躺沙發傻眼

孕婦突臨盆苦陷車陣　台中警雨中逆向開道...6mins送她到醫院

快訊／彰化民宅火警！阿嬤及2幼童送醫　中風阿公病床上活活燒死

快訊／持柴刀搶郵局又縱火！南投43歲歹徒遭檢方聲押

快訊／柴山大道驚見「男子掛樹上」身體僵硬明顯死亡　民眾急報案

美軍擊毀葉門反抗軍飛彈！　紅海油輪遇襲「貨艙起火」發求救訊號

桐島聰逃亡49年！　癌末住院主動投案原因曝：想用本名迎接死期

尾牙抽中5萬　婆婆喊「年菜、伴手禮妳買單」！人妻怒：以為美金嗎

終於等到！超商人氣「帆立貝飯糰」限量回歸　還加明太子超欠吃

窄巷裡卸貨...後方駕駛不爽　當街互揮「超派鐵拳」鬧進警局

蔡壁如有尾牙吃了！　每年參加這場「比政黨尾牙還重要」

「小可愛」江坤宇退伍：久違的小光頭　即將投入春訓

醞釀蔣萬安角逐2028？　侯友宜大讚：年輕有為認真負責

NBA史上第4高！唐西奇猛轟73分　命中率75%創首見紀錄

大幅回暖再等2天！明晨低溫下探10度　春節前又有一波降溫

洗衣一次只要3.3元 帶回300顆 夠你洗一年

社會熱門新聞

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

OL「大安區暗巷」被撿屍　男同事脫光她下身狂吻

3年前錢櫃大火　倖存者坐輪椅出庭淚訴

陸軍少校營長違停紅線買咖啡　酒測值0.33下場慘了

即／柴山大道驚見「1男掛樹上」明顯死亡

蘇花公路找到無名男屍　臉部已腐爛

新北消防員勾結葬儀社！　1個月海撈數十萬

軍方1天2件酒駕　花蓮少校工程官撞機車肇逃

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

「侯贏柯」送百萬　2男真送錢給吳子嘉

即／高雄保全猛撞路邊電箱　整部車成廢鐵

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

更多熱門

相關新聞

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

南投郵局縱火畫面曝　歹徒點燃汽油彈開賓士逃跑

1名43歲黃姓男子因投資失利，今(26)日上午10時許闖進南投縣魚池鄉鹿谷清水郵局搶劫，除持柴刀壓制63歲劉姓經理，還點燃縱火物後開賓士逃跑，2小時後在日月潭遭警方壓制上銬，而事發當時郵局內部的監視器畫面也曝光。

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

南投搶匪落網畫面曝！日月潭10警團團包圍狂吼

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

郵局經理「白領染血」就醫畫面曝！頻搓揉左肩

快訊／南投嫌縱火搶郵局！駕賓士逃離畫面曝

快訊／南投嫌縱火搶郵局！駕賓士逃離畫面曝

關鍵字：

郵局南投

讀者迴響

熱門新聞

Toyz嗆「警察不知在幹嘛」　大安分局回應

Toyz直播撕開紗布　嗆超哥：不是你死就是我活

敢挺超哥　Toyz嗆：一個都別想跑

這波寒流非常冷！專家揭1數據：超越2016年霸王級寒流

最後一波低溫！急凍探10度　3地甩雨一周「下周迎30度高溫」

越南女友開結婚2條件「娶不起玩玩就好」　他苦嘆

被點名辦公室漏水不處理　柯志恩反駁

好市多「骨灰罈紅茶」新色激美！她一開罐傻了

謝忻爆綜藝內幕「女星不穿安全褲故意走光」

暖氣30度吹半天...他狂喊冷！「1步驟超重要」

高雄排毒一條街！爆乳妹「什麼服務都有」

即／寒流未走！4縣市「10°C↓」

如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

賀瓏神隱「明回應」薩泰爾證實

超商女店員遇死劫！碰撞左轉小黃不治

更多

最夯影音

更多
比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？

比丘尼帶1.5m↑桃花木搭臺鐵　被攔嗆副站長：人1.8m就可？
不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

不滿男友5萬薪全花光　他拿出帳單清算狠打臉

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

科目三舞蹈競賽冠軍出爐　最小參賽者「年僅4歲！」

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

南投郵局遭搶縱火！經理受傷　歹徒逃2hrs落網...犯案動機曝

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

台北電玩展開幕撞寒流　死忠老粉每年報到！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面