《天堂2M》虛寶不算「財產」　玩家盜賣10裝備被逮…法院判不了罪

▲法院認為遊戲虛寶非實體物品，不符合刑法定義的「贓物」。（圖／翻攝自天堂2M官方網站，下同）

記者劉人豪／南投報導

南投一名林姓男子，在線上遊戲《天堂2M》中，用低於市價的價格，於交易所購買了10個虛擬寶物，有玩家跳出來表示，這些寶物是他所有卻遭人盜賣，於是控告林男涉嫌購買贓物罪，但南投地方法院審理後認為，虛擬寶物電磁紀錄不符合刑法定義的「贓物」，判決林男無罪。

判決書指出，林男於2023年3月25日，發現有不明人士在《天堂2M》中，在世界交易所販賣遊戲角色「冰與炎」寶物，包含死亡之王雙刀、泰爾錫頭箍、泰爾錫手套、冰封脛甲、月影斗篷、使臣長靴、熱情戒指、聖威項鍊、聖威戒指、月影胸甲等，林男用低於遊戲內市場行情價格，以每個虛擬寶物100鑽價格向該人購買。

這些虛寶的原持有者發現後報警，並提供遊戲畫面截圖、林男及他的登入遊戲資料、遭盜賣寶物及流向資料、通聯調閱查詢單等資料，控告林男涉嫌觸犯贓物罪。

林男稱，他是在遊戲上面官方所舉辦的交易所上，交易購買虛擬寶物，不知道出售玩家是誰，也不知道虛擬寶物是被偷竊來的，沒有犯意。

法院認為，刑法所稱的「贓物」，依據民法應僅指動產及不動產「實體物品」，至於電磁記錄因非實體物品，並非屬該條所定之贓「物」，林男所購買的遊戲道具，乃電磁紀錄，並非現實動產或不動產之物，雖具財產上交易價值，但非屬刑法第349條所稱之贓「物」，刑法分別將「物」與「財產不法之利益」分列，刑法第349條所稱之贓「物」，並不包含財產上之利益在內，認定林男的行為不符合贓物罪構成要件，判他無罪，全案還可上訴。