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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「從頭到尾就是要選立法院長」　傅崐萁曝轉折：韓國瑜本來也支持

▲傅崐萁。（圖／記者黃國霖攝）

▲傅崐萁。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委傅崐萁不爭取立法院正副院長，轉而參選國民黨立法院黨團總召。傅崐萁今（26日）表示，「我從頭到尾就是要選院長」，但因去年跟不分區立委當選人韓國瑜商量時，韓原則上不接不分區，因此鼓勵他去選院長，不過後來國民黨主席朱立倫拜託韓接不分區第一名，韓也接了以後，他跟韓在選前協調，由韓當院長，他全力支持，彼此溝通都是順暢的。

傅崐萁26日早上廣播節目《千秋萬事》專訪。傅崐萁說，他跟韓國瑜是永遠的兄弟，最大轉折就是國民黨內部會議。當時所有人的發言都是要求初選，但韓國瑜對於與立委江啟臣「雙進雙出」講得非常確定，有初選可能就會雙退選，因此他認為，國民黨現在是在野黨，沒有不團結本錢。

傅崐萁表示，後來他徵詢大家意見，確定支持韓國瑜選立法院長，接著再討論副院長；他詢問所有黨團成員有無人要參選，若有人要參選，就是進入協調，協調不成就初選，而詢問結果是沒人要選，朱立倫當時還提醒江啟臣要馬上講話，最後江要參選，所以他認為民主程序已完成，就請大家支持韓，讓「韓江配」定案。

傅崐萁強調，「我從頭到尾就是要選院長」，但因去年跟韓國瑜商量時，韓原則上不接不分區，因此鼓勵他去選院長，畢竟就算國民黨選贏，只要民進黨國會有40席，就可以把立法院屋頂掀掉，因為民進黨至始至終就是草莽的作戰體系，雖對內廝殺，但對外槍砲一致，國會沒有足夠壓制，不能嚇阻民進黨。

傅崐萁說，他跟韓國瑜協調中，包括韓選2020總統時，也希望他當院長，原先韓去年8月不願接不分區，不過因為大選氛圍，朱立倫去拜託韓接不分區第一名，而韓接了該職後，他跟韓在選前協調，由韓當院長，他全力支持，彼此溝通都是順暢。

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