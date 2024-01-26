「各方弟兄姊妹希望我帶領黨團」 傅崐萁：黨中央有介入早滿城風雨

▲傅崐萁。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立委傅崐萁打消參選立法院正副院長，改支持「韓江配」，並轉而與藍委賴士葆一爭國民黨立法院黨團總召。傅崐萁今（26日）表示，國民黨中央過去到現在如果有介入什麼，早就滿城風雨，到底誰能把黨團帶起來，並具有即戰力、強大震懾力，大家都有一把尺。傅也提及，26日大局團結後，「我想各方，這麼多弟兄姊妹，希望我來帶領黨團」。

傅崐萁26日上廣播節目《千秋萬事》，接受主持人王淺秋專訪。傅崐萁說，他從頭到尾就是要選立法院長，去年韓國瑜本不接不分區立委候選人時，支持他選院長，但後來因大選氛圍，國民黨主席朱立倫拜託韓接不分區第一名，韓答應後，他跟韓在選前協調，由韓當院長，他全力支持，彼此溝通都是順暢。

由於傅崐萁在21日新科藍委座談會上，宣布不爭取立法院正副院長，轉而支持韓國瑜與立委江啟臣的「韓江配」，王淺秋詢問，賴士葆說黨中央不要介入，是不是你跟黨中央有什麼協議，以至最後關頭退出爭取正副院長？

傅崐萁回應，「我想，反而是國瑜比較希望齁，以我的強悍跟我的決心，因為我是從來不跟民進黨談判的齁。」他是多年來藍營內可以展露頭角，在第一線跟行政院前院長蘇貞昌、民進黨、最鴨霸的人，直接且沒有任何deal（協議），並鎮住氣勢的人。傅說，對民進黨不能放手，要全力壓迫式圍剿，並及早防範對方天天不同的招數。

接著，傅崐萁說，國民黨中央過去到現在如果有介入什麼，早就滿城風雨。他覺得，過去到現在，他一向不是被青睞 ，反而是同儕間，彼此真心交往，到底誰能把國民黨團帶起來，並具有即戰力、強大震懾力，大家都有一把尺。同事間是良性競爭，大家都願意為黨、國人做事情都是好事，而最重要是把自己力量呈現出來，同事間沒有什麼好討論這些事情。

王淺秋追問，沒有退選換總召說法？傅崐萁表示，26日大局團結後，「我想各方，這麼多弟兄姊妹，希望我來帶領黨團」，為何週三晚上才通知周四早上開記者會？因為家人給他很大壓力，說不要再做這些，因此溝通到周三晚，家人才最後給他一次信任，「我像一天到晚闖禍孩子，家都快回不去」，過程真是一言難盡。他認為，今天是在野黨沒什麼好爭，要怎麼樣壓制民進黨才是該做的任務。