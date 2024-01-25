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漸進式拉齊公私校學費差距　私校籲：理工科系學雜費比照國立

▲▼私校呼籲漸進式拉齊公私校學費差距，並先從全額補助STEM科系學雜費開始。（圖／記者許敏溶攝）

▲私立科大校院協進會理事長葛自祥呼籲政府，漸進式拉齊公私校學費差距，並先從全額補助STEM科系學雜費開始。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台中報導

政府將從2月起，補助私立大專院校學士班學生每年減免學雜費3.5萬元。不過，在今（25日）舉行的大學校長會議上，私立科大校院協進會仍建議政府，採取漸進式方式拉齊公私立大學學費差距，並先從國家比較缺乏的STEM學生開始，給予上述科系學生全額補助，和公立大學學生一樣的學雜費，因為私校現在還是扮演重要人才培育角色，等到下一階段，再擴及一般生，完全拉齊公私立大學的學雜費差距。

113學年全國大專校院校長會議今起一連兩天在朝陽科技大學舉行。由於政府將從2月起，補助私校學生每年學雜費3.5萬元，以及補貼公私立大學學校宿舍學生每學期5000元。另加上行政院也調漲公立大專院校教師學術研究加給15％，若私校比照辦理，教育部將給予70％補助，也使得往年在大學校長會議上，大學校長「喊窮」的聲音大幅減少。

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不過，私立科大校院協進會理事長葛自祥表示，政府能補助私校學生一年3.5萬學雜費是好事，但基於私校現在還是扮演培育國家人才的重要角色，建議政府採取漸進式方式，拉齊公私立大學學費差距，並先從國家比較缺乏的STEM（科學、科技、工程、數學）科系的學生開始，給予上述科系私校學生全額補助，採取和公立大學學生一樣的學雜費，等到下一階段，再擴及一般生，完全拉齊公私立大學的學雜費差距。

此外，對於調漲公立大專院校教師學術研究加給15％，私校比照辦理則由教育部將給予70％補助，葛自祥指出，重點在於補助七成能夠持續，這對私校是相當關鍵協助，因為私校調整薪資有很多考慮，一個是自己財務狀況，一旦七成補助沒了，對絕大多數私校來說是嚴厲挑戰，其次是私校薪資若不調漲，對攬才攬才本來就很艱困的私校而言，未來將很難跟國立大學競爭，希望政府能讓公私立大學教授薪資待遇拉齊。

▲▼私校呼籲漸進式拉齊公私校學費差距，並先從全額補助STEM科系學雜費開始。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部高教司長朱俊彰表示，會盡力協助私校經費。（圖／記者許敏溶攝）

教育部高教司長朱俊彰表示，協助私校提升老師人員待遇，這是教育部跟學校會努力的方向，在111年的調薪，教育部已經補助7成，今年也一樣補助7成，在學術研究費調到15%這部分也都補助，對於私校薪資補助只會持續進行，當然我們也會考量整體政府的預算情形，盡量來協助私立學校。

朱俊彰進一步指出，教育部不是只有薪資補助，在高教深耕計畫內也有鼓勵老師措施，有2成是可以用來協助老師彈性薪資，另在教研人才計畫部分，也特別針對優秀老師彈薪，若學校每年補助超過36萬，教育部還會全額去補，透過這種方式，優秀老師年薪資可能達到260萬或300萬，就可以跟國外老師薪資待遇拉齊，甚至是更高一點，

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