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大陸 大陸焦點 特派現場

多人跳「科目三」進醫院！醫師籲5類人勿嘗試：超出正常關節活動

▲▼ 科目三。（圖／翻攝自微博、澎湃新聞、都市快報）

▲ 「科目三」舞蹈部分動作容易引起受傷。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

魔性舞蹈「科目三」爆紅後，台灣不少民眾也爭相加入。不過，大陸近期相繼傳出有年輕人因此受傷，北京康復科醫師提醒，「科目三」有些動作已超出正常關節活動範圍，尤其是踝關節，強烈不建議體重過重、老年人、習慣性踝扭傷、有關節炎、平衡協調能力差的人嘗試。

因跳「科目三」受傷的新聞陸續傳出，例如，據《浙江日報》報導，浙醫二院長興院區急診骨科曾接診一位「00後」男生，因2天前跳「科目三」後，膝蓋疼痛難忍，無法下蹲，經過影像檢查後，診斷為脛骨平台骨挫傷，需制動休養。

無獨有偶，浙江一名25歲的OL為體驗新鮮事物，平時很少運動的她約了朋友一起跳「科目三」，結果2、3天後雙腳踝關節疼痛難忍。骨科主任醫師顧曉暉發現，患者兩側踝關節外側都有明顯腫脹，踝關節活動受限，是典型的踝關節外側韌帶的損傷。

據《澎湃新聞》報導，北京老年醫院康復醫學科副主任高亞南表示，「科目三」這個舞蹈是上下身分工協作，快速同時做動作，對人體下肢力量、髖膝踝關節的穩定性、靈活性以及身體整體協調性，要求都非常高。

高亞南指出，容易造成損傷的動作包括，擺胯同時快速膝關節內外翻，這對核心穩定性要求較高，如果穩定性差很容易出現腰部或臀部拉傷；雙膝關節微屈同時快速反覆內外翻，此時股骨與脛骨平台之間會反覆撞擊，導致膝關節內壓力負荷不均衡，容易引起半月板損傷，如果力量傳導到骨面，還會造成骨挫傷。

另外，高亞南表示，如果雙膝關節內外側肌肉力量較差、不協調，也容易出現肌肉拉傷；足內翻的踝關節在極不穩定的情況下，又承擔著身體的支點作用，踝關節非常容易扭傷，甚至是撕脫性骨折。

因此，高亞南強烈不建議體重過重、老年人、習慣性踝扭傷、關節炎、平衡協調能力差的人嘗試「科目三」。

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