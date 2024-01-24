台積電工程師「離職創詐團」吸金65億！　4000人受害

▲翔勝不動產投資公司創辦人林怡先涉嫌吸金65億元，遭檢方聲押獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

im.B詐騙案出現翻版！台積電一名林姓工程師離職後成立不動產公司，宣稱除了本業之外，還放款給中小企業賺取高額利息，並以年息12％當誘餌，陸續招攬4,000人投資，其中不乏台積電前同事，吸金超過65億元，但嫌犯並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包，手法與im.B詐騙案如出一轍。去年嫌犯因無力支付利息，遭被害人提告，檢警調上個月發動搜索，將林收押，台積電也打算請法務部門協助受害員工打官司，替他們討回公道。

▲林怡先等人將吸金得來的款項拿去買賓士、特斯拉等名車，已遭到查扣。

檢調接獲大批民眾報案後發現，主嫌林怡先等人創立翔勝不動產公司，宣稱可以放貸給中小企業，民眾可以用5萬元為單位投資，年利率高達12％，並且保證獲利，吸引大批投資人投入血汗錢，沒想到卻是龐氏騙局，資金在去年12月一夕崩盤，投資人無法再獲利，這個吸金集團的犯行因而曝光。

▲檢警調搜索翔勝公司等24個地點，查扣大筆贓款。

值得一提的是，有被害人向本刊爆料，主嫌林怡先曾擔任「護國神山」台積電工程師，但發現與其想賺大錢的夢想不符，於是鋌而走險，創立詐騙集團，利用他在台積電內的人脈，吸收同事合夥或擔任旗下業務，並繼續向台積電員工吸金。不少人投入數十或上百萬元，還拉親友加入，受害人數及金額龐大，甚至驚動台積電主管階層，打算幫受害者們請法務部門協助、研擬提告。

▲主嫌林怡先曾擔任台積電工程師，讓許多前同事都成了吸金案的受害者。

此外，還有翔勝公司的基層業務向本刊指出，員工雖號稱有高薪資與分紅，但必須依職務級別「再投入」10％至80％的資金，以維持公司固定獲利。對基層或新人而言是非常嚴重的剝削，現在出了事，還要他們自己面對投資人，但嚴格來說，基層業務員真的不是加害人，而是受害者！

▲因台積電內部受害人數眾多，主管擬請公司法務部門協助被害人提告。

更多鏡週刊報導

【全文】im.B詐騙翻版！年息12%當誘餌 台積電前工程師吸金65億

【台積離職創詐團1】靠一張紙5年捲走65億 他榨乾4千人爽住豪宅開名車

【台積離職創詐團2】台積電百萬年薪竟嫌少 林怡先吸血同事走邪道月入逾億