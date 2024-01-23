兒子開心找分居媽媽玩　一開門見她「下身赤裸」床上抱小王

▲葉姓男子帶著兒子去找妻子玩，沒想到兒子一進門，就看見媽媽下身赤裸，抱著其他男人。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名葉姓男子平時與黃姓妻子分居，某次帶著兒子前去尋找妻子，卻意外抓包妻子與一名男子阿德（化名）裸身擁抱在一起，房內還有具腥臭味的衛生紙團，氣得一狀告上法院。橋頭地院審理後，判黃女須賠12萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，葉男與黃女2008年結婚，2人育有一名兒子，原先生活十分美滿，不過黃女2020年間，獨自搬離了原有的住處，與丈夫、兒子開始分居生活。

雖然夫妻倆分居，不過葉男還是會帶著兒子去找妻子。豈料某次探視時，兒子開心跑上樓找人，卻發現媽媽與阿德裸身躺在床上，做出親密的摟抱動作，嚇得直接跑下樓，要求爸爸趕緊把他載離現場。

直到離開以後，兒子才解釋了在樓上看到的一切。葉男聽完怒不可遏，立即折返回妻子的住處，看見了正好要離開的阿德，妻子也剛從廁所出來。

▲葉男的兒子才剛開門，就看見下身赤裸的媽媽、全身赤裸的阿德抱在一起。（示意圖／記者周亭瑋攝）



對此，阿德則辯稱，自己是來幫忙修理平板電腦，如果不相信的話，可以上樓查看。而葉男上樓以後，卻沒有找到平板電腦，反而是從垃圾桶中發現了具有腥臭味、疑似沾有精液的衛生紙團，氣得一狀靠上法院，求償50萬元。

黃女挨告後指出，這是因為丈夫對小孩灌輸負面印象，意圖挑撥母子之間的感情，自己不可能衣衫不整，與親弟弟躺在床上。

對此，葉男的兒子也證稱，當時打開門，看見母親赤裸下身、阿德則是一身不掛，2人看見他以後，趕忙用被子將身體包裹起來，媽媽也以「要工作」為由，將他直接趕出門，後來是講了看見的情況，父親才又折返回去。

橋頭地院審酌後認為，黃女在答辯狀中證稱「不可能衣衫不整與親弟弟在床上摟抱」，後來卻又表示「那個人不是我親弟弟」，證述有矛盾，且孩子興高采烈去找媽媽，黃女也有高度意願與兒子保持聯繫，因此孩子的證詞不至於有誣陷、虛構的動機，最後判黃女須賠12萬元，全案仍可上訴。