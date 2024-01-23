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中國重啟自願性碳市場　有助達標碳中和

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

▲江蘇徐州徐塘發電廠。（圖／CFP）

文／中央社北京23日綜合外電報導

中國的自願性碳市場22日正式恢復交易，允許所有企業都能購買碳權，而不限強制碳排交易市場所規範的行業。這是中國為達標碳中和而強化碳交易機制的最新舉措。

南華早報指出，這次恢復交易運作的全國溫室氣體自願減排交易市場（CCER）於2015年開始交易，但先前因缺乏計量與審計標準而於2017年關閉，停止簽發相關減碳方案。

當時CCER市場有200多個方法學，且因計量標準缺失、督導管理機制有漏洞，導致開發計畫、登記和交易混亂。當時CCER總簽發量是7600萬噸，但成交量卻達4.52億噸，成交量是簽發量的5到6倍。

▲▼風力發電廠。（示意圖／CFP）

據官方的中央電視台（CCTV）指出，自願性碳市場的CCER與2021年7月啟動的全國碳排放權交易市場（ETS），前者主打「自願」，後者主打「強制」，共同構築中國的國家碳排放交易體系。

全國碳排放權交易市場是強制性市場，官方列出一些重點排放單位或企業設置排放上限，若企業或單位超過上限，就要強制去購買相應的配額來抵消超額碳排。

CCER則是企業自身透過一些減排專案產生減排量，獲得的減排量就可到自願性碳市場販售，讓配額不夠的企業購買，因此所有在中國境內登記的法人和其他組織，甚至自然人都可以申請登記、參與交易。

▲▼發電。（圖／CFP）

倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）的分析師指出，升級後恢復運作的CCER市場將與強制性的全國碳排放權交易市場互補，提供更多元化的碳權交易，有利中國實現2060年達標碳中和目標。

央視指出，CCER市場重啟後公布的首批4個方法學為空地造林碳匯、紅樹林養護、集中式光熱併網發電和海上風電併網產生的減碳額度。

未來隨交易機制成熟，個人若透過綠色生活所產生的減碳量，在經統一核實計算後，也有望能在CCER市場交易。

中國的全國碳排放權交易市場是世界上最大的碳交易市場，目前納入中國電力事業的2532個主要排放源，這些排放源2022年計約47億噸碳排，占中國年度排放約40%。

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