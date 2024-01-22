佛州州長退選挺川　川普：非常榮幸！不會再叫他「假聖人」

▲美國前總統川普（Donald Trump，左）與佛州州長迪尚特（Ron DeSantis，右）有望合作打選戰。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）21日在社群平台X上傳影片，宣布退出角逐共和黨總統候選人提名之爭，並且表示前總統川普比現任總統拜登還要優秀。對此，川普本人回應，很榮幸能得到迪尚特的支持，不會再叫他「假聖人」，也期待與他合作一起打敗「美國史上最爛、最腐敗的總統」拜登。

得知最大勁敵迪尚特退選後，美國共和黨籍前總統川普（Donald Trump）向福斯新聞表示，「非常榮幸能得到他的支持，我期待著與他合作擊敗喬．拜登（Joe Biden），這位我國（美國）歷史上最爛、最腐敗的總統。」

川普先前諷刺迪尚特是「假聖人羅恩」（Ron DeSanctimonious），但川普21日在新罕布夏州的競選活動中被問到是否還會這樣稱呼時，他表示以後不會再叫迪尚特這個綽號了，「這個名字已經正式退役（retired）了。」

▲迪尚特表示將支持川普競選2024大選。（圖／路透）

迪尚特21日在宣布退選的影片中提到，「很清楚，大部分共和黨初選選民想要給唐納．川普另一次機會。他們（選民）看到他的總統任期受到無情抵抗的阻礙，看到民主黨人至今仍在用法律戰攻擊他。」

迪尚特還表態他將支持川普，「儘管我與唐納．川普存在分歧，諸如在冠狀病毒大流行和他提拔（前白宮首席防疫專家）佛奇（Anthony Fauci）等議題上，但是川普比現任總統喬．拜登優秀，這很清楚。」

此前，川普在15日以51%贏下愛荷華州共和黨總統大選提名資格，鞏固了他在初選中的領先者地位，當時迪尚特得票率為第二名，但與川普差距達30個百分點，第三名則是川普如今在黨內的唯一勁敵、前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），她小輸迪尚特2個百分點。在23日即將進行初選投票的新罕布夏州，川普的民調也以雙位數的優勢領先海利。