新疆7.1強震「越晃越兇」畫面曝　住15樓親歷者嚇哭：腿也發軟了

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆阿克蘇地區烏什縣今（23）日凌晨發生規模7.1地震，目前有6人受傷，無人死亡。一名劉姓親歷者回憶道，她們一家住在15樓，起初以為幾秒就會停，沒想到越晃越兇，「我當時就感覺腿也發軟了，眼淚也掉出來了。」

據《青蜂俠》報導，劉女發出的影片顯示，她打開客廳燈後，地上躺著摔碎的花盆、裝飾架，泥土和綠植灑在地上，一片狼籍。另外，其他地震片段可見，吊燈左右大幅搖擺；撞球場內的民眾立刻扔下球桿，拔腿就跑。

▼ 撞球館地震發生當下的畫面 。（圖／翻攝自秒拍）



劉女回憶道，地震發生時原本以為幾秒就會停，沒想到越晃越兇，十幾秒後她跳起來開燈，發現燈、花盆上的花全都在劇烈晃動，她趕緊叫小孩起床逃跑，看到穿衣服慢慢吞吞的小孩「我都急哭了」。

劉女和家人從15樓跑下地面，花了大約2分鐘，到樓外時發現很多人站在外面，「我當時就感覺腿也發軟了，眼淚也掉出來了。」

▼花盆摔碎 。（圖／翻攝自秒拍）

據中國地震台網測定，1月23日2時9分，新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.26度，東經78.63度）發生規模7.1地震，震源深度22公里。

目前，共有人員重傷2人、輕傷4人，均在庫蘭薩日克鄉；全縣範圍內房屋均有不同程度受損，共倒塌房屋47間、受損78間、倒塌羊圈6座；縣城及各鄉（鎮）場已恢復供電、供水、供暖；G219線全線貫通，S306線2處落石交通受阻，蘇木塔什鄉孔吾拉奇村1處落石受阻。