新疆7.1強震！車站女員工狂奔急疏散　逾200旅客逃出大廳

記者蔡儀潔／綜合報導

新疆阿克蘇地區烏什縣今（23）日凌晨發生規模7.1地震，事發當下，阿克蘇車站震感強烈，工作人員衛萍萍立刻在大廳內狂奔，組織疏散超過200名旅客。對此，網友紛紛讚道，「身邊的平凡英雄」、「責任感滿滿，正能量滿滿」。

據《新華社》報導，今日凌晨2時09分地震來臨，新疆鐵路阿克蘇站客運員衛萍萍的第一反應並不是逃生，而是在大廳內狂奔，組織旅客疏散。

▲▼監視器畫面（圖／翻攝自秒拍）

監視器畫面可見，衛萍萍原本站在檢票口，寬敞的候車大廳坐著不少旅客，地震發生時，她一邊快速衝向前，一邊揮舞手臂指揮旅客往大門疏散。

另外，新疆三角地站車站值班員郭雲龍在強震來臨之時，同樣臨危不亂，緊急叫停旅客列車，確保旅客和列車行車安全。

事發影片在網路引發熱議，網友們為第一線工作人員的付出點讚，「責任感滿滿」、「致敬平凡但偉大的人」、「願平安」。

據中國地震台網測定，1月23日2時9分，新疆阿克蘇地區烏什縣（北緯41.26度，東經78.63度）發生規模7.1地震，震源深度22公里。

據大陸應急管理部消息，目前，新疆消防救援總隊41車、192人、3隻搜救犬趕赴現場，新疆消防救援總隊2重型、5支輕型地震救援隊、7支機動隊伍共710人集結，新疆森林消防總隊500人、112車、4頭搜救犬已集結，隨時做好出動準備。

另外，西藏、甘肅消防救援總隊地震救援隊已按預案集結。受災情況正在複實中。