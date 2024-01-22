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社會 社會焦點 保障人權

「最聰明醫師」孔繁錦又爆指侵少女！她嚇哭逃出診所　判決出爐

孔繁錦(孔子後代)出席大學生了沒錄影（圖／記者張一中攝）

▲名醫孔繁錦對未成年少女以要在臀部打針為由指侵得逞，遭判1年徒刑。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／新北報導

三重身心科名醫孔繁錦號稱孔子第74代子孫，因多次在《金頭腦》等益智節目奪冠，被封為「全台最聰明醫師」，他2020年被2名女病患指控性侵，去年被依強制性交罪，判4年有期徒刑定讞。他又遭一名17歲少女指控，以要在臀部打針為由，將她帶到診間指侵得逞，新北地院審理後，依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，對孔男處1年有期徒刑，全案可上訴。

判決指出，少女2021年5月開始到孔繁錦的診所看診，孔利用多次門診取得少女信任，同年7月10日少女在男友陪同下前往看診，孔男趁少女男友離開診所時，向少女表示要在她臀部施打針劑，將她帶到隔壁注射室竟趁機指侵得逞。

少女被侵犯後，隨即離開診所並打電話向男友、父親哭訴，少女父親原本打算要提告，但擔心對方是精神科醫師，會辯稱女兒有被害妄想症，所以未立即提告，事後少女因此事身心受創，前往另一家身心診所就醫時，向醫師揭露遭侵犯經過，經醫師通報後，才在社工陪同下報案。

▲▼金頭腦名醫孔繁錦性侵案，二審開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲孔繁錦2023年依強制性交罪，判刑4年確定。（圖／記者吳銘峯攝）

少女男友也證稱，當時少女向他哭訴遭侵犯時，情緒很害怕、緊張，講話結巴且哭泣，事後他回診所質問孔繁錦，孔卻矢口否認犯行，並表示無法立即調閱監視器。

孔繁錦辯稱，該針劑有助於傷口癒合，只是預防性注射，可打可不打，因此後來並未幫少女打針，「進去注射室晃一圈就出來了，其絕無碰觸少女私處」，否認犯行，他僅承認有環抱少女，但只是為了支持、鼓勵她，如果有讓她感到不舒服，最多就是性騷擾，並認為少女是因為看到其他女病患對他提告的新聞，才提出告訴。

法院審理認為，孔繁錦身為少女就診醫師，本應負起照護、扶助少女的責任，竟為自身性慾，利用權勢對少女為性交行為，侵害少女之身體自主權，對她身心造成相當程度之驚嚇及傷害，且犯後飾詞狡辯，難認有悔悟之意，依成年人故意對少年犯利用權勢性交罪，處有期徒刑1年，全案可上訴。

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