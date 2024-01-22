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坦承用AI協助寫作！日本芥川獎得主九段理江曝：幫了我很多忙

▲▼日本小說家九段理江獲得今年芥川獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本小說家九段理江獲得今年芥川獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現年33歲的日本作家九段理江來自埼玉縣，17日以作品《東京都同情塔》獲得第170屆芥川獎，小說以人工智慧（AI）為主題，圍繞著建築師在東京新宿興建用來收容犯罪者的高樓。不過，九段理江卻在記者會上證實，其實這本小說約有5%的內容是透過AI協助產出的內容。

根據CNN，九段理江17日第二次入圍芥川獎、並獲得該獎項，隨後便在記者會上證實，她獲獎的作品《東京都同情塔》約有5%的內容，是靠ChatGPT逐字生成所產生的，而該本小說日前才被委員會成員稱讚「幾乎完美無瑕、毫無缺點」，因此引發爭議。

九段理江表示，「我計畫未來將持續在小說創作上使用AI，以此來充分發揮我的創作才能。其實，在日常生活中，當我遭逢不能輕易告訴其他任何人的問題時，我會向ChatGPT徵詢意見。若AI沒有說出我所期望的東西時，我有時候會在主角的台詞裡反映出的我的感受。」

對於九段理江透露創作時使用AI，外界部份意見質疑其是否涉入抄襲疑雲；不過，芥川獎評選委員兼作家的平野啟一郎卻認為，創作時使用AI並不構成問題。

他在社群媒體X（前稱推特）表示，「似乎有人誤解九段的獲獎作品是用AI寫的（5%的內容來自AI），不過若你讀了這本書，你會發現作品本身提到了AI。即便這種用法將來恐怕會出現問題，但《東京都同情塔》並不會出現這種情況。」

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