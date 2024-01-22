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社會 社會焦點 保障人權

超哥暴打Toyz後　IG新限動曝光

記者陳俊宏／綜合報導

YouTuber超哥不滿自己開的日式餐廳，被直播主Toyz嫌棄「醋飯不好吃」，當街將對方打到頭破血流，訊後以5萬元交保，「若時間倒轉一次，我還是會揍他！」而超哥在事發後，也在Instagram發出新的限時動態。

超哥21日晚間在IG限動分享網友的限動，只見該網友以實際行動力挺，到超哥開的「超派炸雞」捧場，該網友強調「要挺一下吧！超派！」，並tag超哥的IG帳號，也獲得超哥本人轉發。

▼超哥IG分享網友的限動。（圖／翻攝超哥IG）

超哥暴打Toyz後　IG新限動曝光。（圖／翻攝超哥IG）

Toyz於20日晚間前往超哥開設的北市大安區日式餐廳用餐，不料席間卻犀利批評「醋飯難吃」。超哥為此抓狂，憤而在店門口痛毆Toyz，遭警方依現行犯帶走，在警局過了一夜後移送地檢署。

21日下午3時許，台北地檢署複訊後諭令超哥5萬元交保。超哥交保後走出北檢，向社會大眾道歉，他表示，得知Toyz到餐廳用餐，立即從外趕回來，還請主廚用最好的料理招待，儘管自己釋出善意，但Toyz從頭到尾滿懷惡意，「我就算給他吃仙丹、仙桃，他還是會挑剔，他的頻道就是這樣，專門講人壞話。」

超哥認為，Toyz行為影響到的不只是他餐廳營運，還有員工這幾個月來的辛苦，以及他對料理的執著，「我的東西怎麼可能會難吃？我主廚有2、30年經驗，東西都是用最好的，我自認是個美食者，怎可能開餐廳砸自己招牌？但對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」他也強調，若時間倒轉一次，「我還是會揍他！」

▲▼ 當街毆打Toyz，超哥5萬交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼超哥當街打人5萬交保，鞠躬向社會大眾道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 當街揍Toyz，超哥5萬元交保 。（圖／記者黃彥傑攝）

▼超哥在自家餐廳門口暴打Toyz。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

▲▼Toyz當街遭超哥痛毆。（圖／翻攝Dcard、YouTube）

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